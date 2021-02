Exactamente la misma otros cronistas como Gabriel Schultz, Matías Martin o María O’Donnell, Andy Kusnetzoff se ocupa de la conducción. Lidera «Perros de la Calle» por Urbana Play y está adelante de «PH Tenemos la posibilidad de Charlar», programa emitido por Telefe. Andy comenzó su trayectoria en «CQC«, se donde brotaron numerosos conductores triunfantes de la televisión, como por poner un ejemplo, Guillermo López.

El Pelado López estuvo en el software de Jey Mammón, «Los Mammones«. Entrevistado por Jey, confesó que su relación con Andy Kusnetzoff era buena. «Lo hablamos en su programa. De todos modos pienso que tenía una cosa tal y como si fuera el nuevo novio de su exnovia, por decir, por el hecho de que ‘CQC‘ era fundamental para . Y había entrado, sin estimar, a ocupar su papel», ha dicho.

« tenía un rollo con eso. Entonces me bardeaba, afirmaba cosas en la radio. Y reconozco que asimismo soy cabrón y tengo carácter, que en el momento en que me lo cruzaba no le daba ni bola. Pero ni bola. Tal y como si no supiese ni quién era. Una vez tuvo un ademán realmente bueno en una celebración de Telefe, se aproximó y me ha dicho: ‘Che, Pelado ahora está’», contó el conductor de «Beato Sábado«.

«Ni soy tan malo con todo cuanto dije, ni vos debés ser todo cuanto dije’. Hicimos una fotografía. Pero mirá la desconfianza de los 2, que me afirma: ‘Hagamos una fotografía’. Entonces, saca la fotografía , y le digo: ‘Pero pará. Hagamos una con mi celular asimismo’. Pues dije: ‘A conocer qué afirma este mañana con la fotografía’. Pero no. Fue buena onda», descubrió el Pelado.

«Y desde ese momento nos mensajeamos. En el momento en que se armó todo ese cuento de que los ‘CQC‘ se llevan mal, pienso que de todos modos fue algo puntual que Daniel Malnatti había dicho con Mario Pergolini de Andy», descubrió el periodista. Andy y Guillermo estuvieron enfrentados a lo largo de años. Se afirmaron de todo en radio y televisión. Pero por último eligieron cerrar la paz.