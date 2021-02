En los últimos días, decenas y decenas de cronistas como Romina Manguel, Eduardo Feinmann, Fabián Doman y Luis Novaresio criticaron los accidentes sucedidos en el Ministerio de Salud con el vacunatorio VIP. En ese sentido, en un reportaje con Marcelo Bonelli para «Radio Mitre», Luis Brandoni, reconocido actor de este país, no tuvo filtros en el momento de charlar del gobierno que comanda Alberto Fernández.

Primeramente, el intérprete charló de su estado de salud, sabiendo que viene de contraer coronavirus. «Estoy realmente bien de salud, me he recuperado de forma rápida que a propósito no estoy en el instante de regresar al trabajo», expresó. No obstante, velozmente empezó a charlar del escándalo que implica a numerosos políticos de este país. «Con el deseo que cambien las cosas que vivimos», apostilló.

En ese contexto, Luis Brandoni se refirió a las movilizaciones sociales. «La multitud no desea almacenar mucho más silencio ni tiene mucho más temor de decir lo que piensa. Esto está probado y ahora se comenzó a enseñar en el 2017, 2018, en los banderazos del año pasado. O sea saludable por el hecho de que la multitud nos señala que las marchas fueron poco comúnes. Han pasado en un tiempo de calma y con la necesidad de expresarse», declaró.

«Hay un espíritu republicano de respetar las reglas y la multitud no va a aflojar en el sentido de la demanda. Eso fue entre los hechos que mucho más indignó a la multitud. Se vacunaron por el hecho de que fueron amigos del poder y eso produjo una indignación muy grande. No sé quiénes fueron los causantes pero estas cosas acostumbran a suceder pero no a este radical», sumó el actor.

Para finalizar, Luis Brandoni le respondió a Santiago Cafiero: «La realidad que carece de sentido lo de Cafiero. Este señor no se percató que la multitud perdió el temor. No se dan cuenta de lo que pasa y me tiene completamente sin precaución la opinión de . Me da alguna vergüenza la actuación del Presidente en México, no me cae bien y no puede ser».