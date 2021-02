Noelia Marzol es una de las figuras públicas más polémicas de la Argentina, junto con Pampita y Zaira Nara. La actriz coronó su fama con su paso por el “Bailando” y su actual presencia en el teatro “Sex”. En este contexto, la blonda contó que estaba embarazada y se casó, con sus 5 meses de gestación con Ramiro Arias. Marzol ha sido muy criticada por bailar después de hacer público su estado y ahora compartió una confusa historia en su cuenta oficial de Instagram. “Me da un poco de impresión lo que se ve”, fue la descripción elegida.

Como adelantábamos antes, la actriz se encuentra de 5 meses y sigue a paso firme con su actividad como bailarina en “Sex”. Cuando no está encima del escenario, suele postear imágenes para estar en constante contacto con sus 1.9 millones de seguidores. Recientemente publicó una sorpresiva imagen. “Si meto panza me da un poco de impresión lo que se ve”, escribió, junto a una postal de su panza hacia dentro. Al ser una historia de Instagram, a no ser que Noelia comparta las interacciones de sus fans, no se podrá saber la repercusión total. ¿Volverán a arremeter contra ella sus haters?

Hace poco, la protagonista de la obra de José María Muscari reveló, después de varios meses de misterio, el nombre que le pondrá a su futuro varón. El anuncio oficial lo hicieron Noelia Marzol y Ramiro, a través de la cuenta oficial de ella. “Vamos a comunicar el nombre de porotito. Atención (sic)”, lanzó la mediática. Sin embargo, antes de decirlo trataron de que sus fans adivinaran el nombre por ellos mismos.

Tras varios intentos sin éxito, los futuros papás optaron por decirlos ellos directamente. Salió de la boca de la modelo: “Bueno, lo tiramos: estoy apunto de arrancar el programa y porotín, que crece y crece, se va a llamar Donatello (sic)”. Ramiro y la rubia se conocieron durante una de las funciones de la obra teatral donde trabaja la influencer. Allí surgió el flechazo. Tras el show, la invitó a salir y hoy son marido y mujer, a la espera de su primer hijo.

Este panorama es muy distinto al de hace unos meses, donde la mujer de Arias hizo un fuerte descargo en las redes sociales a todos aquellos que la criticaban por danzar en estado: “Cada vez que subo un video bailando me llegan un montón de mensajes de gente que no conoce mi cuerpo, ni mi estado de salud, ni cómo me manejo en la vida, ni lo que me recomienda mi obstetra. Obviamente todo lo que hago con mi cuerpo está súper aprobado por mi médico. Estos primeros meses son los menos peligrosos, al contrario de lo que todo el mundo piensa, porque el útero está protegido por el hueso de la cadera”.