Sin duda, exactamente la misma Flor Peña, Lizy Tagliani y Vero Lozano, Cristina Pérez se afianzó como entre las figuras de la televisión. A través de “Telefe Novedades”, la conductora se resaltó en la pantalla del canal de las pelotitas al lado de su eterno compañero Rodolfo Barili. Horas atrás, la comunicadora protagonizó un fuerte exabrupto en directo al pronunciarse sobre el ofrecimiento que habría recibido Beatriz Sarlo para vacunarse contra el coronavirus.

En entre los extractos del programa que comanda en «Radio Mitre», la morocha fue contundente. «Cualquier cosa que se realice fuera de los protocolos legales se hace bajo la mesa. El Gobernador Axel Kicillof debería haber revelado el ofrecimiento para concienciar a la población de lo que sucedía cerca de la autora Beatriz Sarlo exactamente el mismo día que lo denunció en TN. Por el hecho de que si era algo que consideraban que se se encontraba haciendo por las vías correctas, no deberían haber tenido inconvenientes en especificarlo. ¿Pero saben qué es lo grave? Que el Gobernador logró silencio. En ese silencio validó a lo largo de mucho más de un mes la iniciativa de que había ocurrido algo bajo la mesa. O sea, no de cara a la sociedad, sino más bien con total falta de transparencia», expresó.

Sin escatimar en sus afirmaciones, Cristina Pérez prosiguió con su relato. «¿Saben qué? En el correo que nuestra Beatriz Sarlo le responde al editor que distribuyen con la mujer de Kicillof, le afirma en una línea especial: ‘No deseo vacunarme antes que me toque solo por el hecho de que soy un nombre popular. No me semeja ético’. El día de hoy, y me da vergüenza que sea la mujer del Gobernador la que le afirme a Beatriz Sarlo que salió a ‘cacarear patrañas’», aseguró.

«Me da vergüenza que sea la mujer de un Gobernador la que ofenda a una pensadora, a otra mujer, a alguien que tuvo dignidad para responderle en exactamente el mismo día de un ofrecimiento, que reconsiderara un concepto que le parecía promocional y no ética, comparándola con una gallina que sale a cacarear. En ese correo, en el que la mujer del Gobernador admite que si bien no vea a Beatriz Sarlo hace un buen tiempo, sí contactó al editor a fin de que sondeara la oportunidad de vacunarse para concienciar a la población en instantes en el que la vacuna se encontraba cuestionada», sumó después Cristina Pérez.

Para finalizar, la conductora de radio y televisión no tuvo piedad en el momento de referirse a la mujer de Axel Kicillof. «Es nuestra mujer de Kicillof la que charla de la indiscutible reputación de Sarlo, mientras que el día de hoy la acusa de ‘sobre accionar honestidad’. Los que están actuando inocencia son el Gobernador y su mujer, no tienen la posibilidad de defenderse, entonces atacan. La verdad es que lo mucho más costoso que tiene cualquier política popular de cualquier país es en el planeta es tener una vacuna para la mayoría de la población, algo que no lograron. No tuvieron la decencia de al percibir la demanda de una reconocida persona en televisión, salir a transparentar», sentenció Cristina Pérez.