Luego de varios meses manteniéndose al margen de los medios, finalmente en la jornada del jueves Juana Viale reapareció con todo durante su visita al programa de Diego Leuco en Radio Mitre, en donde hizo fuertes revelaciones sin filtro. Sin embargo, en un momento, la actriz que trabajó junto a figuras como Carina Zampini, Luciano Castro y Gonzalo Heredia, dejó a todos sin palabras con una polémica confesión: «Me dan ganas de cometer ilícitos».

A tan solo un día de debutar nuevamente en el programa de Mirtha Legrand, Juana decidió romper el silencio y hablar sin escrúpulos sobre su paso por el ciclo de la diva, sus expectativas para el tan esperado regreso y algunos detalles inéditos de su vida. Por lo tanto, en ese contexto, Leuco quiso saber sobre la relación de la actriz con sus hijos: «Vos que siempre has sido muy libre con el tema del amor, ¿cómo creés que vas a ser con Ámbar?».

Por lo tanto, rápidamente, Juana bromeó: «Yo puse un alambre electrificado en mi casa». No obstante, a continuación, la mediática se sinceró: «Solamente me ha pasado, no con Ámbar, sino distintas circunstancias en donde a mis hijos los hayan hecho doler y como madre me dan ganas de cometer ilícitos. Y bueno, entonces te decís ‘estas cosas van a pasar, uno no los puede proteger todo el tiempo, los van a lastimar’».

En esa misma línea, fiel a su humor, Juana disparó: «Entonces no sé… una buena botella de vino para charlar con las amigas como si estuvieras diciéndole a ese ser humano lo que le dirías». Como consecuencia, Leuco señaló: «Claro, como una catarsis entre amigas para no cometer ilícitos, como decías recién». «Sí, pero es muy duro», manifestó la conductora.

Finalmente, Juana se mostró a flor de piel y sentenció con una reflexión: «Creo que es una de las cosas más duras ver como un hijo sufre o llora por alguien o porque le causaron algo». «Y cuando nada lo consuela, porque sabés que eso va a pasar porque nos pasó a todos, pero que ellos en ese momento sienten que es el fin del mundo», cerró Karina Iavícoli.