El día de hoy fue un día verdaderamente movidito para la política argentina. Es que el presidente Alberto Fernández efectuó una sucesión de fuertes avisos para procurar frenar la segunda ola de coronavirus. Tras la palabra del gobernante, la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, sostuvo un diálogo con «Telefe Novedades». Más allá de que la gobernante dio su parecer sobre las medidas adoptadas por el presidente, asimismo sostuvo un picantísimo cruce en la pantalla de Telefe con Cristina Pérez.

«Existen algunos números que no me cierran bastante. El Presidente había prometido para febrero 10 millones de vacunas y el día de hoy no llegamos a los 5 millones. ¿No es un fracaso ministra?Aparte, comprendo que son 11 miles de individuos las que son fundamentales y de peligro, con lo que la cobertura no es un éxito rotundo», empezó diciendo la conductora. A eso que la ministra de Salud le retrucó: «¿Yo dije éxito rotundo en algún instante? O dije que podíamos apresurar en un tiempo a quién tiene mucho más peligro», precisó.

«Entonces: ¿De qué manera lo califica? Pues me da la sensación de que los números quedan bastantes cortos para las promesas y la verdad de los fundamentales y de peligro, que pienso que son 13 millones. No llegamos ni a la tercera parte», le respondió Pérez, poniéndole picante a la charla. Tras la chicana, Vizzotti le retrucó: «¿Me das un rato que te explico? Gracias. El Presidente logró una cadena nacional para explicarle a la sociedad», sentenció.

«Lo que él firmó con los laboratorios productores de vacunas, no había sido cumplido por los laboratorios. No solo con Argentina sino más bien con todos y cada uno de los países de todo el mundo y con todas y cada una de las vacunas. Hace una semana, únicamente 15 países habían recibido el 10% de las dosis que se habían conseguido», añadió la ministra de Salud de Nación, ahora enfadada por las diferentes chicanas de Cristina Pérez. Por ahora, Rodolfo Barili miró atentamente la jugosa charla.

La cuestión no quedó ahí. «¿A usted le semeja bien que se hayan vacunado componentes de 30 años de La Cámpora que salieron a llevar a cabo la V de la victoria y no ciertos jubilados que el día de hoy, por servirnos de un ejemplo, en La Plata no llegaron a tener su turno?», le preguntó la conductora. A eso que la gobernante le respondió: «Eso lo explicó la provincia de Buenos Aires…», precisó, de forma tajante. Sin lugar a dudas, las dos se sacaron chispas en el prime time en la pantalla de Telefe.