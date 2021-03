No se quedó callado y decidió salir a arremeter con todo y sin filtro alguno contra quienes lo critican. Se trata nada más y nada menos que del reconocido actor Esteban Lamothe, que estuvo presente en «Intrusos«, el ciclo que llevan adelante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a través de la pantalla de América TV, luego de la salida de Jorge Rial. Allí, dejó un fuertísimo relato que impactó en los televidentes.

“Me dicen cucaracha con K, pero no soy kirchnerista. Sí apoyo el gobierno de Alberto Fernández, me gusta su actitud conciliadora de querer cerrar la grieta, aunque creo que es una tarea imposible”, señaló el protagonista de innumerables éxitos de la pantalla chica, mientras los integrantes del ciclo lo miraban con mucha atención. Pero esto no terminó allí, ya que el artista decidió ir por más y dio más detalles de lo que ocurre.

«Un sector me atacó por eso, por la política, pero erróneamente. Si bien simpatizo más con el peronismo que por otra línea, no soy kirchnerista”, señaló Estaban Lamothe sobre su ideología política, por lo que ha sido tema de discusión en las redes sociales, donde más de una vez se ha convertido en trending topic. Por sus fuertes declaraciones en su cuenta de Twitter.

“También me atacaron cuando hice la novela Campanas en la noche. Ahí hubo una campaña en Twitter en la que decían que no había que ver la novela porque estaba Calu Rivero. Yo ahí reaccioné mal y dije una cosa de la que me arrepiento muchísimo”, disparó el actor en relación a la telenovela que protagonizó años atrás con la mencionada actriz y que se emitió por Telefe.

“Ahora le pido perdón a esa gente, aunque estemos en las antípodas, me enojé y escribí que ‘se metan el control remoto en el c…’”, sentenció el artista. Un relato que enmudeció a todos los televidentes que conocieron el verdadero infierno que ha tenido que atravesar debido a su exposición en los medios de comunicación. Rompió el silencio como nunca antes y mostró toda su personalidad.