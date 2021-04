Jamás imaginaron algo de esta manera, pero por último los televidentes fueron presentes del relato mucho más duro de todos en América televisión. Fue en el software de Jey Mammón, “Los Mammones”, donde Diego Encuentra charló sobre lo que debió atravesar años atrás en entre los trabajos donde no le fue para nada bien. “¿Es verdad que te echaron de un súper chino por recortar mal los fiambres?”, empezó averiguando el conductor.

“Sí, eran tiempos en los que debía buscar de qué manera subsistir. Fui a llevar a cabo la cola a fin de que me tomen la entrevista. Para mí era como un casting, había una cola muy larga. Era en la Paternal, en el momento en que llegué a mi casa en Caseros me llamaron y me afirmaron que había quedado. ¡Duré tres días! Era bien difícil recortar los fiambres mucho más blandos, yo me iba comiendo los trozos que salían mal”, aseveró.

“Me brindaron 30 pesos y me afirmaron que no vuelva mucho más, me fui llorando», aseveró Encuentra enfrente de Jey Mammón. Pero esto no fue todo, puesto que asimismo logró referencia al mejor instante de su historia, que empezó con la llegada de su hija. “Me cambió todo. Llegó para ocupar de amor nuestra vida. Tiene una luz que te crea alegría. Es bella. Me mira en la tele y me afirma ‘papá’”, contó.

“Me reconoce. Uh, el médico me afirma ‘cero pantalla’… Se está enterando en este momento. Me conmueve ver medrar a mi hija. Verla reír, comer, es lo mucho más bello que me pasó. Con cada ‘papá’ que me afirma me derrito. En México, en casa de unos amigos que tenían hijos, comencé a charlar del tema de la subrogación de vientre. Pasé por instantes de bajonazo hasta el momento en que se dio», manifestó el conductor infantil.

«El instante en que conocí a Mitai fue muy particular. Es una cosa de amor puro. Desde los seis meses duerme en su cuna. Ella es relojito, hace todo cuanto debe llevar a cabo”, manifestó feliz con lo que vive. Además de esto, logró referencia a su relación con los pequeños que lo prosiguen. “Hice giras por doquier y tengo mucha conexión con los mucho más chicos, de ahí que voy observando las problemáticas de que les falta», concluyó.