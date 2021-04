Boca venció por 2 a 1 Defensa y Justicia con tantos de Mauro Zárate y Carlos Tevez y se metió de esta forma en la región de clasificación para la próxima etapa de la Copa de la Liga 2021. El gol del grupo de Sebastián Beccacece para la victoria transitoria lo anotó Walter Bou, quien compartió lo siguiente tras la derrota de su aparato. “No lo festejé por el hecho de que soy seguidor, me dolió hacerle el gol a Boca. Fue bien difícil por el hecho de que uno desde chaval es seguidor de este club bello”.

Para ofrecer contexto, Walter Bou de 27 años es jugador de Boca desde el 2016, pero en vista a sus irregulares desempeños fue cedido en unos cuantos ocasiones a otros clubes. Precisamente en este preciso momento está a préstamo sin opción de compra en Defensa y Justicia hasta diciembre del 2021, con lo que de entrada existe la oportunidad de que regrese a la institución a final de año si el Xeneize de este modo lo soluciona claro está.

Pero, como Defensa y Justicia se consagró nada más y nada menos que en la Copa Sudamérica 2020 merced a sus aportaciones, es lógico meditar que el grupo de Florencio Varela procurará obtener su pase o cuanto menos prolongar dicho préstamo. Hasta el día de hoy Bou transporta seis tantos marcados en 15 partidos, lo que lo realiza claramente un delantero muy respetable pensando más adelante del club del sur de Buenos Aires.

La palabra de Carlos Izquierdoz tras la victoria de Boca

Boca logró está noche romper el maleficio que tenía en La Bombonera, donde aún no había podido ganar en lo va del año. Siendo de este modo, Carlos Izquierdoz compartió su criterio de lo fue el acercamiento. “Nos costó de arranque, no le hallábamos la vuelta, nos transformaron. Procuraron replegarse para salir veloz. Conseguimos el empate en una pelota parada que nos ofrece desenlaces, varios tantos se nos dan de esa vía. No nos producían jugadas de riesgo”.

Además de esto, de la misma lo logró Russo en sus que corresponden afirmaciones, el defensor central asimismo se refirió a la carencia de los llenes en el estadio. “Extrañamos nuestra gente, aquí nos hace mucho más fuerte todavía. Precisábamos este triunfo en un nuevo cumpleaños de nuestro amado club, espero estén satisfechos con estos 3 puntos”. El próximo partido de Boca va a ser el domingo 11 de abril contra Unión, y el próximo en La Bombonera, el 18 frente Atlético Tucumán.