En la emisión del miércoles de “MasterChef Celebrity 2”, Cande Vetrano presentó su platillo de carne frente al jurado. Tenía que ver con una picaña a la salvia con papas al horno. A lo largo de la velada, los participantes debían competir para ganar una medalla de oro, pero estuvo lejos de conseguirla. Las reacciones de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular le provocaron bronca a la exintegrante de “Prácticamente Ángeles”. “Me comienzo a calentar”, confesó.

Además de esto, la amiga de Lali Espósito descubrió que no tenía experiencia realizando ese platillo: “Ni sabía lo que era”. Según el italiano, había optado por elementos sencillos y pensó que se encontraba poco adobada. Ahora, salvó ciertos elementos positivos: “La carne está bien cocida, es bien difícil”. Al unísono, reconoció que su chutney no se encontraba para nada mal.

Pese a ello, le lanzó: “En el momento en que pruebo todo junto, se me va un tanto del paladar. No fue tan exitoso”. A la castaña le dolió bastante la devolución y solo contestó con un “ok”. A continuación, entre los críticos mucho más rigurosos, Martitegui, debía valorar su receta. “Es como un plato de un bufé”, la vejó. No era la primera oportunidad que sus preparaciones eran despreciadas por .

“¿Otra vez, chicos?”, les preguntó con una risa, para ocultar su enojo. “Pero, un bufé para arriba, ¿o no?”, los cuestionó ilusionada. Sin embargo, la cara de Betular lo ha dicho todo. El repostero había cerrado los ojos y girado levemente la cabeza, dejando ver su desaprobación. Después, Germán aceptó que le agradó la acelga con salsa bechamel que había hecho.

“Me puedo comer un bowl entero. Proseguí por ahí”, la animó. No obstante, no pensaba lo mismo de la picaña: “No se aprecia la salvia y las papas son olvidables”. Finalmente, logró una síntesis: “El plato no pega y es necesario meditar en en su integridad”. La actriz se sintió mal por su fracaso: “Estoy muy decepcionada, el día de hoy me tenía mucha fe”.