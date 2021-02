Ya hace un buen tiempo que Boca tiene inconvenientes con una situación clave en la cancha. Pasan las datas y Russo todavía no halla a su centrodelantero ideal. Soldano perdió su sitio gracias a la carencia de gol y Mauro Zárate tiene un nivel bajísimo. Todos están aguardando a que se genere el retorno de Wanchope Ábila, quien se está recobrando de una cirugía. No obstante, el cordobés podría tener los días contados en el Xeneize.

Hay un club de la Argentina que viene de mudar de dirigencia, y que tiene como máximo propósito agregar al agresor. El día domingo se generaron las selecciones en Huracán, lo que dictaminó la salida de Alejandro Nadur y la victoria de David Garzón. El nuevo presidente del Globo desea comenzar un emprendimiento donde estén implicadas viejas figuras de la institución, y por esa razón aseguró que uno de sus propósitos es poder el retorno del goleador que en este momento viste de azul y oro.

“Huracán es grande, debe luchar torneos. En el momento en que nos observamos ahí en la región de promedios, no tenemos ganas entender nada… A mí me chifla Marcos Díaz, me chifla Wanchope… Observaremos qué tenemos la posibilidad de llevar a cabo”, comentó en primer punto. Los apellidos que escogió Garzón no son antojadizos, puesto que fueron los puntales primordiales de las consagraciones del club de Parque Patricios en la Copa Argentina 2014 y la Supercopa Argentina del 2015.

“Nos marchamos a desplazar fuerte en el mercado… Entendemos que iremos a luchar en la región baja de los promedios. La iniciativa es repatriar players que nos dieron alegrías, que el día de hoy prosiguen actuales. Huracán debe llevar a cabo una apuesta fuerte en el próximo mercado”, añadió el gobernante del Globo. El deseo de todos en Parque Patricios semeja bastante difícil, puesto que el deseo del delantero cordobés es quedarse para vencer con la remera de Boca.

No obstante, hay una situación que podría jugar en pos de Huracán. Ya hace bastante tiempo que en el Xeneize busca a un centrodelantero de categoría en todo el mundo y todo hace señalar que va a llegar en el mes de junio. Frente esto, Wanchope indudablemente pierda su sitio, lo que haría replantearse la iniciativa de salir para sumarse a un club donde sea titular. De momento va a haber que aguardar para poder ver lo que ocurre en los próximos meses, si bien la verdad es que en Parque Patricios se mueren por el cordobés, y en Boca no se mueren por retenerlo.