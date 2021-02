«Corte y Confección Conocidos» comenzó hace unos días con bombos y platillos en la pantalla de El Trece. Después de un enorme arranque, el reality de costura conducido por Andrea Politti salió pinchando en el momento de la rivalidad por el rating. En la mitad de ese ámbito lleno de indecisión, una participante que padeció mucho su estadía en la rivalidad es Barbie Vélez. A lo largo de el software de el día de hoy, la hija de Penitente Vélez se conmovió pues recibió una aceptable devolución después de su mal instante en el reality.

«En el momento en que la vi a Sofi, que es divina y que todo le queda increíble, dije ‘Qué buena versión’, está inspirada en Elsa, el tema de los hombros, esos puños, que siempre y en todo momento hacía como énfasis, evidentemente los lunares. Lo vi con un dejo de modernidad, pero en el momento en que se dio vuelta en la segunda pasada, abrió y vio el pantalón, me conmovió. Pienso que el día de hoy el desafío te inspiró bastante y veo 100 por ciento el espíritu de Elsa», empezó diciendo la jurado Vero de la Canal.

«El día de hoy te felicito, esto que afirmaba , sabía que en algún instante no me iba a fallar mi instinto con vos. Te dije que, en algún instante, ibas a manifestarse, el día de hoy apareciste Barbie, te felicito. Ese pantalón, a Elsa le hubiera encantando. La realidad que te felicito, proseguí de esta manera, tiene ‘detallecitos’ de costura, pero el día de hoy es un 9”, añadió la riguroso jurado. A eso que Barbie le respondió: «Uy, no sé qué me pasa, estoy llevada a cabo una estúpida, perdón”, precisó la participante.

«Esa emoción viene, por supuesto, por el desafío, y con lo que hablamos y, aparte, pues lo andas consiguiendo, Barbie”, intervino Andrea Politti. A eso que Barbie le retrucó: «Sí, me frustro bastante, eso me pasa. Entonces, en el momento en que la vi, dije que se encontraba orgullosa de lo que hicimos”, precisó la hija de Penitente Vélez. Podemos destacar que la modelo recibió una aceptable devolución después de múltiples flojas jornadas, dónde solo recibió comentarios negativos por sus producciones.

«No te deseabas emocionar de entrada, deseabas ir directo a la descripción, pues estabas conmovida. Y está bueno estar conmovida, está bueno plañir, está bueno sentir, y me da la sensación de que de eso se habla la tendencia. Y me chifla verte de esta forma. En el momento en que la vi ingresar a Sofi, la realidad que era una mezcla de Ethel Brero y de Mariana Arias accediendo en la pasarela. La realidad que a mí asimismo me conmovió, y eso es lo hermoso. Conque relajate y emocionate, por el hecho de que el trabajo de el día de hoy es fantástico. Mi nota es segrega”, expresó por su lado Benito Fernández, apoyando a Barbie.