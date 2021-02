En los últimos meses, decenas de famosos se hicieron eco del debate sobre la vacuna contra el Coronavirus, entre ellos, Moria Casán, Nancy Duplaá, Pablo Echarri y Jorge Rial. Por lo tanto, lejos de quedarse atrás, hace unos minutos Aníbal Pachano dialogó con Pablo Duggan en Radio 10, en donde sorprendió con su opinión sobre la Sputnik V: «Me gustaría que…».

Hoy por la mañana, Aníbal participó en Buenos Vecinos, el programa radial que lleva adelante Pablo Duggan, en donde habló sin filtro sobre todo. Como consecuencia, el periodista aprovechó, se metió de lleno en la polémica y lo interrogó: «¿Te das la vacuna Sputnik V?». Por lo tanto, sin dudarlo, el actor le aseguró: «Sí, yo no pregunté nunca qué vacuna era».

En esa misma línea, Pachano se explayó: «Lo que sí quería era que se diera más información. Se tardó mucho, se hizo mucho circo, cuando en la realidad había que esperar un tiempo. Como ahora me gustaría que también en Capital nos podamos vacunar, que no estemos esperando. Eso es porque no hay vacunas. No tiene nada que ver la política con esto».

A continuación, Aníbal fulminó a Duggan: «A mí me gustaría que todos podamos vacunarnos en tiempo y forma, porque fomentan de nuevo la grieta y en la salud no hay grieta». Al escucharlo, el conductor de Radio 10 expresó: «Te recuerdo que lo denunciaron al presidente por envenenamiento por traer la vacuna Sputnik V, es una cosa de locos». «Están locos, es un país de boludos», sentenció rápidamente el actor.

Vale mencionar que, hace unas semanas, Pachano generó preocupación al dar positivo de Coronavirus, debido a que integra el grupo de riesgo. Sin embargo, el mediático atravesó la enfermedad como una gripe. En aquel momento, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el actor reveló: «Estoy con un poco de tos que me agarra a esta hora y después calmo. Pero la verdad es que ha sido un contagio leve».