Exactamente la misma Luis Novaresio y Débora Plager, Romina Manguel se encuentra dentro de las figuras recientes de A24. La periodista está apunto de empezar con un nuevo emprendimiento por la pantalla de la señal de novedades y, en ese marco, logró múltiples visualizaciones inopinadas en distintos medios y repasó numerosos tópicos de importancia.

En «Los Ángeles de la Mañana» logró asombrar a mucho más de uno en el momento en que se refirió a su historia sentimental. En primera instancia charló de de qué forma conoció a su pareja y de lo que sintió al entender la diferencia edad con el hombre en cuestión: «Me agradó, me enamore y pasó. Lo conocí por un amigo en común que no me ha dicho cuántos años tenía por el hecho de que si me hubiese dicho no sé si salía».

« tengo un montón de prejuicios. en ocasiones le digo ‘¿no es mucho más simple salir con una chavala que va a la capacitad? que te cuente que rindió un final’. le cuento, el p*terío, Luis, el canal, lo inquieta que estoy, mis hijas, mi exmarido», descubrió la periodista con un tono mucho más relajado en su charla con Ángel de Brito.

«Me da la sensación de que es un montón para un tipo joven que podría escoger menos, algo que sea un tanto mucho más simple. tiene ganas de esto, por algo va a ser», añadió y cerró el tema de su historia sentimental. Por otra parte, se refirió a temas de actualidad y también logró hincapié en la administración de hoy: « a la agenda de Alberto Fernández fuera de la pandemia no la comprendo y hasta la actualidad absolutamente nadie de aquí».

«Me da la sensación de que son temas bien difíciles, técnicos, complejos, que no tienen relación con la vida diaria de ninguno de , por poner un ejemplo la reforma judicial. Sí me importa ganancias y el tema impositivo. Asimismo me preocupa el hartazgo de todos y la frustración», afirmó la comunicadora de A24 en relación al gobernante y su equipo.