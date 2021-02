En medio de una pandemia de Coronavirus, en el momento en que la cuarentena era considerablemente más rigurosa y los contagios medraban día a día, la actriz Claudia Lapacó padeció una ACV que preocupó al planeta del arte y el espectáculo. Hoy en día está recuperada, y en un reportaje con Marcela Coronel en su programa radial “Hasta entonces”, descubrió que espera el momento para ponerse la vacuna para el Covid-19 y de esta manera regresar a trabajar en el teatro al lado de José María Muscari.

«Me llamó Muscari, haremos una obra basado en conceptos de Facundo Manes. Muscari me ha dicho: ´En el momento en que estés vacunada vamos a arrancar la obra´. Pero esta cuota de vacunas está completa. no deseo parar la obra», contó la actriz. Entonces confesó que tiene muchas ganas de regresar a accionar, si bien estimó que «no es el planeta de hace un año». «De ahí que veremos para cuándo me dan turno y me vacunaré, y de este modo después podré regresar a trabajar».

« estoy realmente bien, tuve un ACV en el mes de noviembre que llegó sin ser llamado ni aguardado. Afortunadamente no quedó nada, quisiera que no se le ocurra regresar», se sinceró la actriz, que en el mes de noviembre del año pasado fue encontrada incociente en su coche. «Lo había ayudado a mi hijo mayor a mudarse, me volví conduciendo a casa, entré al garaje, estacioné, miré para arriba y fue como que me vi en un espéculo. Me hallaron unos vecinos en el coche, llamaron a una ambulancia, no me enteré de nada».

Entonces, Lapacó logró una revelación realmente fuerte: «Si hubiera estado en mi departamento absolutamente nadie me habría encontrado, me habrían velado. Jamás tuve ningún aviso, fuí una mujer increíblemente sana». De esta manera la actriz advirtió sobre lo impredecible que puede ser esta patología, si bien ciertos controles médicos tienen la posibilidad de contribuir a prevenirla. A objetivos del 2020, murió Carlos “Carlín” Calvo quien padeció 2 Antes de Cristoen los últimos tiempos.

“En la situacion de Claudia la conocí para llevar a cabo ‘Madre Valor’ y ese espectáculo nos unió. tiene 80 años, está fabulosa, pero no me animaría a trabajar con alguien que es tolerante de peligro si no está vacunada”, había dicho días atrás José María Muscari. “Me angustió bastante en el momento en que le pasó a Claudia, que tuvo una descompensación, pero después afortunadamente se recobró. Asimismo era una situación muy angustiante pues la pandemia te ordena a estar lejos de la multitud que querés”, meditó el teatrero.