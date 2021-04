En las próximas semanas va a estar empezando al fin “La Academia 2021”, el nuevo formato de “Showmatch”, con Marcelo Tinelli en la conducción. Van a ser 20 parejas rivalizando en diferentes disciplinas, baile, canto, actuación, acrobacias, que han comenzado a prepararse. Lourdes Sánchez volverá al ruedo asimismo, pero últimamente padeció un espectacular incidente familiar que por suerte no pasó a mayores para la pareja del Ñato Prada.

La bailarina se cayó por las escaleras de su casa y padeció magulles en múltiples zonas de su cuerpo. El hecho quedó todo registrado por las cámaras de videovigilancia que instaló la pareja. Ella empieza a bajar las escaleras, pero se resbala y rueda unos cuantos peldaños. El Ñato, su marido, se encontraba muy cerca comentando por teléfono y velozmente se aproxima a socorrerla en el momento en que siente el espectacular golpe.

“El golpe que me pegué”, escribió entonces Lourdes en una historia en su cuenta de Instagram. Allí, compartió un vídeo actualmente en el que procura bajar por las escaleras, pero resbala y cae múltiples peldaños hasta pegar contra la pared y quedar detenida en el reposo. “Estoy vivita, tras similar golpe, la realidad que estoy bien, me golpee bastante”, ha dicho ella misma en otro vídeo que subió.

En este momento, otra vez mediante las cuestiones de sus historias, una seguidora preocupada le consultó “¿Cómo te encuentras de tu espalda tras similar caída?” A eso que ella le respondió que “La espalda, afortunadamente, no me la lastimé. Solo la muñeca, el tobillo y cadera… Ah re que me lastimé todo”, ha dicho de nuevo tomándose con humor el incidente que podría ser considerablemente más grave.

“Me duele un tanto la muñeca que tengo un tanto morada, al costado aquí en la cadera, el tobillo… ¡Pero estoy viva!”, había dicho ella misma ese día del incidente, horas después, en el momento en que ahora habá recibido atención médica y había comprobado que se encontraba todo bien. En “Los Ángeles de la Mañana”, el software que conduce Ángel de Brito en El Trece, pasaron el vídeo del incidente. “Tremenda la caída de Lourdes Sánchez, juéguenle a ‘la caída’ el día de hoy, pues el día de hoy es el día. Se cayó Piazza en España, que después hablaremos de ese tema, y asimismo Lourdes”, ha dicho Ángel De Brito.