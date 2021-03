Juana Viale no podía creer lo que estaba escuchando en pleno programa. Este domingo después de mucha espera, la morocha volvió a reemplazar a su abuela, Mirtha Legrand, en los míticos programas que lleva adelante a través de la pantalla de Canal Trece. Una de las invitadas fue nada más y nada menos que Soledad Silveyra, la reconocida actriz que habló del ACV que sufrió hace algunos meses.

«¿Cómo fue lo del ACV? Contame eso», le dijo la conductora. «Yo tuve en agosto acá casualmente, cuando estaba haciendo «Mujeres», un mareo muy raro. Como un temblequeo que me empezó en la pierna derecha. Fueron treinta segundos, me mareé, me tuvo que agarrar el productor y pasó. En octubre tuve otro, que no duran más de unos pocos segundos», comentó la rubia.

«Yo siento un temblequeo el 22 de diciembre cuando fui a hacer las compras de navidad con mis nietas mayores. Se me cayó la billetera. Ahí vi las caras de susto de las chicas y dije ‘Silveyra, acá hay que ocuparse’. Pedí cita con el neurólogo, pedí un cambio de plan. Y bueno, lo hice justo, la intuición fue increíble», manifestó. «Es lo que se llama un accidente isquémico transitorio, seguramente, donde se altera la llegada de la sangre al cerebro», sostuvo por su parte otro de los presentes, el doctor Nelson Castro.

«La carótida izquierda la tengo tapada. Intentaron ponerme un stent pero no había espacio. Así que bueno, nada. A dejar de fumar, a caminar, a tomar mucha agua», afirmó Soledad Silveyra. «Tuvo suerte que le prestó atención a la alerta. Un accidente isquémico transitorio y la persona recobra la normalidad. Es un verdadero alerta», volvió a acotar el periodista de TN ante la atenta mirada de Juana Viale.

«Inmediatamente fui al neurólogo. Me cuesta mucho dejar de fumar. Ya van cuatro kilos, bajé uno y medio. La verdad es que no lo podía creer, Juana. No puede, ser, no puede ser. Fue un momento difícil donde me cambiaron mucho las cosas. No me atrevo a manejar, por ejemplo. Yo como entré, salí. Mi carótida está igual y mi irrigación también. Tengo que estar con controles. Ahora me dio la glucosa alta, que no entiendo todo, porque estoy de dieta total», sentenció Solita.