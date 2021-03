Fue verdaderamente fuertísimo. Tras mucha polémica, Florencia Peña convulsionó a sus compañeros de Telefe al contar lo que debió atravesar en estos últimos días, tras la polémica tapa de la gaceta Gente, de la que fue personaje principal. «‘Oportunista’, ‘ratonera’, ‘frívola’, ‘put…’, ‘idiota’, ‘actrisucha’. Esos fueron ciertos, solo ciertos, de los epítetos que recibí durante esta semana a propósito de la tapa de la gaceta Gente», apuntó sobre la producción sobre crueldad de género.

«Semeja que cometí la herejía de meterme con un tema del que solo tienen la posibilidad de charlar unas escasas escogidas. Y me dejaron clarísimo que no integro esa lista. Y en esta ocasión no fueron hombres los que me pusieron contra el paredón, por contra, fueron ciertas mujeres que se arrogan el derecho de decir quién sí y quién no. Dónde, cuándo y de qué manera. Con una contundencia que no deja espacio para meditar en otras probables formas. Gastaron mucha tinta comentando bien difícil para probar su supremacía dada esta actrisucha desvergonzada que frivoliza un tema tan vital. Horas de tele y radio a fin de que entienda que no soy bienvenida. Y me fuerzan a retirarme. La gaceta Gente y esta idiota oportunista, semeja, somos una parte del inconveniente y no de la solución», lanzó la actriz.

«Me crié prácticamente en este medio. A los 7 años tenía ahora el estable deseo de dedicarme al arte. Sentía un fuerte impulso de transformarlo en mi voz. No fue simple llevarlo a cabo en un campo tan machista. Y peor aún siendo una mujer que se dedica al humor. Había muchas barreras que derruir. Pero pienso que algo me ayudo siempre y en todo momento, aparte de mi templanza y mi resiliencia, y fue sentirme siempre y en todo momento una pequeña jugando. Sin el prejuicio de meditar de qué manera me estarían observando. Jugar, divertirme, llevar a cabo todo cuanto me hacia feliz. Cuento esto por el hecho de que en este medio me edifiqué, en este medio me transformé en la mujer que soy», lanzó Florencia Peña.

«Pese a los prejuicios que siempre y en todo momento recaen sobre mis hombros, equivocada o no, procuré siempre y en todo momento ser sincera con mi mirada, sin importarme el dónde, sino más bien el de qué manera. Soy de las que piensan que las peleas se liberan en todos y cada uno de los frentes. Los diferentes medios con los que convivo ya hace prácticamente 40 años fueron mi vía de comunicación, la oportunidad de realizar perceptibles mis causas… ¿No sería mejor emplear todas y cada una de las herramientas que estén a mano a fin de que se escuchen nuestras voces? En el momento en que fui convocada por la gaceta Gente para ser una parte de entre las 12 causas que iban a ser tapa este año, no vacilé. En el momento en que mataron a Úrsula, en la mitad de esa sensación de hartazgo, mal y enojo, fui quien le ha propuesto a la gaceta llevar a cabo ‘Crueldad de género’», arremetió.

«Y no por una cuestión de oportunismo, como se ha dicho, sino más bien por que sentía que era el instante para instalarlo en agenda de forma masiva. Sentí que, siendo una gaceta con tanto alcance y teniendo prácticamente 8 millones de seguidores en mis diferentes redes, podía agregar un grano de arena para continuar machacando hasta el momento en que la Justicia y cada elemento que debe articularse para frenar esta pandemia de crueldad, hagan lo que tienen que llevar a cabo. Es a asimismo a los que les charlamos. Es al Estado al que interpelamos en el momento en que marcamos agenda. Me afirmaron que sí. Y lo celebré. Convocamos a ciertos colectivos de mujeres que se sumaron y compartieron su mirada y su pelea. Lo hicimos sinceramente. Entonces puse mi actriz predisposición… Observo la verdad y la transmito… Es un canal viable para lograr repensarnos y enseñar diferentes realidades», sentenció.