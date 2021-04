Jorge Lanata pertence a los cronistas políticos mucho más picantes y controvertidos de los medios. Aparte de ofrecer su opinión sobre los temas mucho más esenciales mediante su programa radial «Lanata sin Filtro» , asimismo la multitud puede escucharlo investigar todo a través de su columna en TN. En su última aparición logró un muy, muy duro análisis sobre la pandemia. ¿Qué ha dicho?

«Me semeja bien difícil que logre juntarlos. Pues ¿Con qué cara están Larreta y Alberto frente a frente en el momento en que Alberto afirma lo que afirma del gobierno previo? Alén de que Larreta tenga poco acercamiento en lo político con Macri, forman una parte del mismo espacio. ¿De qué forma se juntan unos con otros?», lanzó Jorge con relación a la convocatoria del Gobierno a una asamblea entre el Gobierno de la región y el de provincia para discutir medidas contra el Covid-19.

«El gobierno desde la disolución del «trío pandemia» comenzó a portarse en frente de Capital de una forma poco a poco más hostil y en las últimas semanas es cada vez peor», siguió diciendo mientras que previamente comentaba con los conductores de TN sobre el aviso en la Quinta de Olivos sobre la quita a la coparticipación a la Localidad de Buenos Aires meses atrás. En este marco, lanzó un picante comentario hacia Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se lo aguardaba?

«Asimismo ahí hay una prueba esencial para Larreta si él desea ser candidato, que es que estaría bueno que dejase de ver las investigaciones y mostrara que tiene personalidad y que es con la capacidad de contestar, por el hecho de que hasta la actualidad no lo demostró», apuntó Lanata. Como entendemos, esta no es la primera oportunidad en que el periodista charla de estas tres figuras políticas. Hace unos días, fue contundente en su programa de Radio Mitre y lanzó un duro comentario contra Axel Kicillof.

«Axel, te lo digo bien, la mitad de tu provincia, son pobres. El día de hoy la clase política habla de postergar las selecciones, que no nos alcancen las vacunas, que eso sí me semeja esencial pues es un inconveniente de coyuntura pero esencial. En este momento, sacando el tema de salud, que es esencial, este es el otro tema de Argentina. No hay otro tema más esencial que este. ¿De qué caraj… hablamos? No comprendo, ¿Cuándo vamos a reaccionar con esto?», había manifestado.