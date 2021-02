Tras dejar el «Cantando 2020«, certamen del que renunció a causa del estado de salud de su padre, Jey Mammon empezó su sendero como conductor de «Los Mammones«, por América televisión. Allí, el comediante y también imitador efectúa entrevistas a diferentes personalidades del medio, como sucedió en la día de ayer, en el momento en que Coti Sorokin se presentó en los estudios para charlar con el humorista, donde se sometió al ping pong de cuestiones y respuestas.

¿Andres Calamaro o Javier Calamaro?», averiguó el presentador. «Javier es mucho más amigo mío», respondió. «¿Natalia Oreiro o Paulina Rubio?», le consultó Jey. «Paulina, por aprecio, soy mucho más amigo de », reconoció el invitado. «¿Nada fue un fallo o antes que ver el sol?», preguntó el conductor. «Nada fue un fallo. No hay una historia tras la decisión. Recuerdo que la original de ‘Antes que ver el sol’ afirmaba ‘quiero verte a vos’. Era una mier… basicamente, ja. En el momento en que llegué a España, el tipo me deseaba que la cambiara un tanto. Ahí dejé la palabra ‘vos’ pero le puse la z, quedó ‘voz’», contó el artista.

«¿Fito Páez o Charly García?» fue el interrogante donde Coti Sorokin usó el comodín, puesto que no ha podido escoger entre los 2 músicos. En otro fragmento de la entrevista, Jey Mammon le preguntó al artista sobre la oportunidad de rememorar su conocida anécdota con Lionel Messi. «Me salvó de una da un giro que se iba a interrumpir. ahora venía lesionado de una rodilla. Y en un concierto en Barcelona, con la pierna izquierda completamente desgastada, me torcí el tobillo y me esguincé», declaró.

«Y me salvó pues me mandó a su fisioterapeuta, me infiltraron y me hicieron un montón de cosas a fin de que pudiese continuar el tour a día después. De todos modos, me había invitado a un partido tras el concierto ese, al que no pude ir pues me lesioné en el ámbito, y de ahí que al otro día me mandó el teléfono de su fisio. Me mandó la remera firmada con el teléfono de su fisio. Y, cada día de el día de hoy, prosigo siendo amigo de Juanjo, su fisio, que fue el que me salvó. Cada tanto hablo con », sumó después Coti Sorokin.

Para finalizar, el artista recordó su especial forma de grabar y crear temas. «Escribí muchas en los colectivos. Recuerdo que tenía un celular de esos ladrillos y llamé a casa. grababa los temas en el contestador de casa. Hice eso desde el bondi. En algún momento se me han eliminado temas. Aun en esta era del teléfono, que tenés todo en el teléfono. Recientemente me birlaron el teléfono y tenía canciones», cerró Coti Sorokin.