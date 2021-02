Mario Baudry y Mauricio D’Alessandro estuvieron ayer en LAM frente a frente para charlar de todo cuanto se relaciona con la causa de los recursos de Diego Maradona. En este sentido, enseñaron numerosos documentos de las esenciales donaciones de el astro del fútbol a sus hermanos. Situación que produjo una gravísima reacción de Yanina Latorre, panelista del período. En tanto que como entendemos, en mucho más de una ocasión fue lapidaria con la familia de Diego.

«No comprendo por qué razón hay hermanos que desean herencia si tiene hijos y mujer. Es una cosa de locos, me ponen desquiciada las tipas estas», empezó diciendo la mujer de Diego Latorre al notar lo que se encontraba distribuyendo en pantalla su compañera Andrea Taboada. Aparentemente, se trataría de los conocidos departamentos que El Diez le obsequió a todas hace numerosos años atrás para una Navidad. «Las donaciones está fabricadas y fueron acompañadas por las escrituras de cada departamento», contó Mauricio D’Alessandro.

«Esto fue hecho aparte para ratificar», añadió el letrado. «De ahí que pregunté si son los departamentos viejos, pues esto fue hace bastante y las donaciones dicen 2018. Morla preparó el lote», insistió Yanina Latorre, en tanto que el archivo en cuestión no tenía la firma del astro del fútbol, sino más bien con la de Morla, quien era su apoderado. « no sé por el hecho de que desea beneficiar tanto a las hermanas y está tan en oposición a sus mujeres y sus hijos», delimitó la panelista en referencia al letrado de El Diez.

«Pues Maradona deseaba a sus hermanas, mirá que al azar», lanzó D’Alessandro de forma irónica en oposición a Yanina. Puesto que como entendemos, es el defensor de Morla ahora mismo. «Sí, está bien. Las podía estimar pero no de ahí que debe mantenerles todo», se defendió diciendo la angelita. «Pero pregunto algo, ¿Si alguno de tuviese un hermano que no posee casa donde vivir no lo asistiría?», deseó entender Mauricio.

«Sí, ayudé a mi hermana toda la vida pero no de ahí que me llama toda vez que le llega la cuenta de Cablevisión, como hacían . O toda vez que les llegaban las expensas. Uno asistencia pero tampoco puedes sostener todo. En este momento Maradona se murió y desean proseguir teniendo guita», cerró diciendo Yanina. ¿Contestarán las hermanas de Diego Armando a las polémicas oraciones de la panelista? Puesto que hay que rememorar, días tras la desaparición del astro, discutieron en directo con Latorre gracias a fundamentos afines.