Ximena Capristo decidió reaparecer en «Corte y Confección famosos» luego de su ruptura amorosa con Gustavo Conti. Sin embargo, las cosas no están marchando de la mejor manera para la vedette. Es que la mediática suele enojarse con las devoluciones de los exigentes jurados del reality de costura. Como viene siendo moneda corriente, Ximena comenzó su participación hoy en el programa con un fuerte descargo. Hay preocupación por el mal momento de Capristo en El Trece.

«Quiero hablar un segundo. Me quedé muy mal por lo que sucedió. No tengo nada personal con ninguno, espero que ustedes conmigo tampoco. Me cuesta mucho hacer lo que hago. Me dolió mucho que digas lo del disfraz y todo eso. Perdón. Estoy muy bien, pero no me gusta tirar mala onda. Vengo a aprender, a divertirme, a pasarla bien. Obviamente voy a tener errores, pero prefiero hacer las cosas yo», comenzó diciendo Ximena, aclarando algunas cosas con el jurado.

«Esto es un juego en el que uno va aprendiendo cosas. Siempre vas a tener críticas que no van a ser alentadoras. De todos los famosos que hay, no conocía a ninguno y no tengo un juicio previo sobre las personas. Estoy contratado para analizar un diseño. Todo lo que te duela o moleste, lo vas a tener que procesar vos. Para que veas que no tengo nada personal, adelante de todos te digo que te voy a dar un préstamo de un par de puntos. Los devolverás cuando estés mejor o hayas crecido. Es un 5», le retrucó Fabián Zitta, poniendo paños fríos en el asunto.

Cabe destacar que en una de las galas anteriores, Ximena fue muy cuestionada por Zitta. «Es muy difícil evaluarte, porque vi los desafíos anteriores y veo este, y tiene una gran evolución. Yo, siendo diseñador desde hace 20 años, me doy cuenta que hay muchísimos recursos utilizados que solamente lo pudo haber hecho alguien que piensa mucho en el conjunto. De ayer a hoy, vos no pudiste evolucionar de esta forma”, expresó el polémico jurado en aquella oportunidad, siendo más picante que nunca.

«Más allá de todo, hoy existe Internet, donde googleás y te fijás cómo es un mariachi, de la forma que uno tiene ganas de presentarlo. No discuto tu puntaje bajo ningún punto, pero no es la primera vez que puedo intervenir algo, porque lo hago habitualmente con mi ropa”, le contestó Ximena, indignada. Finalmente, Zitta tuvo la última palabra: «Vas a tener montones de oportunidades para demostrarlo, quisiera equivocarme sí o sí, pero es mi intuición hoy, y por eso soy jurado. Es un 2 para hoy”, sentenció. El segundo round entre ambos también estuvo picante.