“Me retiro”: Guillermo Andino sorprendió a todos con su radical resolución. El presentador televisivo inició un nuevo emprendimiento personal, al empezar con “Es por ahí”. El magazine matinal de América televisión, producido por Gerardo Rozín, motivó al periodista con otro formato distinto. No obstante, en las últimas horas declaró de la forma menos pensada.

Desde finales del 2020 que el comunicador no salía al aire en “Informados de todo”, el período en el que lo sustituyeron Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez tras sus largas vacaciones. Se pensaba que retornaría en este año, pero nunca que sería con otro programa. De esta manera, hace unos días concluyó el noticiero para ofrecer comienzo a este nuevo segmento, mucho más destinado al diversión.

De cualquier manera, un programa de Guillermo no puede no tener novedades duras. De ahí que, con su presencia, siempre y en todo momento van a estar. Aparte de que está Soledad Fandiño como co-conductora, Débora Plager lo acompaña con la información general. pertence a las panelistas al lado de Guido Zaffora, quien se ocupa de todo el mundo del espectáculo, y Chantal Abad, la chef del equipo.

De esta manera las cosas, al comunicador, en un reportaje con Gaceta Novedades, le preguntaron si se encontraba inquieto por este nuevo desafío. “Por suerte se muestran los nervios, el día que pierda la expectativa me retiro. Me chifla tener un nuevo programa, conformar nuevos equipos, y en un caso así puntual es algo que no hago frecuentemente: juegos, cocina y, como es natural, información”, ha dicho.

Y después concluyó con su explicación: “Asimismo me emociona la productora, ‘Córner Contenidos’, apuntada por Gerardo Rozin, que genera con muy excelente calidad. sabe aguardar, dar forma, y que comienzo mi año número 35 de televisión estoy atento a oír y a que me marquen lo que es requisito corregir”.