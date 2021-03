«Corte y Confección Famosos» debutó hace un tiempo en medio de bombos y platillos en la pantalla de El Trece. Si bien el reality de costura conducido por Andrea Politti se fue pinchando en los números a la hora de competir en la lucha por el rating, los participantes siguen levantando muchísima polvareda con sus particulares acciones en el taller. Durante la tarde de hoy, se produjo una gravísima acusación en la competencia: Aníbal Pachano acusó a Miriam Lanzoni de robarle telas. ¿Sancionan por esto?

«A la producción le digo que la Lanzoni me saca cosas. ¿Dónde está mi encaje? Dame mi encaje. No te hagás la piola. Me sacaste la cinta, dame la cinta», comenzó diciendo el coreógrafo, disparando munición gruesa contra Miriam Lanzoni. A lo que la actriz le retrucó: «Me vino en mi bolsa ese encaje, ¡qué decís! ¿Qué hacés, Aníbal? ¡No se tiran las cosas así, Aníbal!», precisó la expareja de Alejandro Fantino, desafiando a su compañero en la competencia de costura.

Luego del alboroto, la integrante del jurado Matilda Blanco tomó cartas en el asunto. «¿Qué está pasando entre ustedes dos? ¿Qué es esto, un jardín de infantes o un taller de costura?», manifestó la jefa del taller. A lo que Pachano le retrucó: «Me roba las telas. Esta tela es mía, personal. Porque yo tengo cosas acá, en una caja de Pandora”, manifestó, volviendo a apuntar contra Miriam Lanzoni. Sin dudas, ambos se sacaron chispas al aire con sus particulares dichos.

Tras los dichos de Pachano, Matilda Blanco le paró el carro: “Pero usted no puede traerse telas personales, ¿usted sabe? ¡Pero qué vivo! No le gusta lo que le damos en el taller, entonces pasa por encima lo de la producción y trae algo que tiene en su casa. ¡Así no vale!”, sentenció. A lo que el coreógrafo le respondió: «Yo traigo lo que se me canta de mi casa, en una caja donde tengo flores, vinchas, vinchitas. Yo trabajo de esa manera. Y después hago arte”, manifestó.

Enojada por los dichos de Pachano, Matilda volvió a interceder con una picante advertencia: «Yo voy a pedir una sanción para usted, señor Pachano. Porque si no, la señora Callejón tiene miles de géneros en su casa. Yo no puedo creer que usted sea un tramposo, señor Aníbal Pachano. Es un tramposo. Claramente usted va a tener otro puntaje, si usted no lo cuenta, lo voy a tener que contar yo. Quiero pensar que va a hacer algo digno”, exigió la jefa del taller, quien tiene un carácter muy particular.