El planeta del espectáculo y la política están extensamente relacionados. Son múltiples los conocidos que dejaron de lado el perfil bajo y han tomado partida por algún movimiento político. Ciertas personalidades que dejaron en claro sus ideologías son Jorge Rial, Jorge Lanata, Marcelo Tinelli y la dupla que se proclamó en pos del kirchnerismo, Pablo Echarri y Nancy Dupláa.

Horas atrás, en una charla con Catalina Dlugi para el software radial «Agarrate Catalina», que se emite todos los días por «La Once Diez», Echarri se refirió a los celos que hubo en su matrimonio a causa de la profesión de los dos personajes principales. En ese contexto, contó en el momento en que Nancy «no podía aguantar» que él trabajara con Celeste Cid. «Lo cierto es que pasó tanto tiempo… Esa anécdota tiene prácticamente la edad de mi hija, que está por cumplir 18 años», reconoció.

Entonces, Pablo Echarri dio datos sobre esto. «La novela se encontraba fundamentada en algunas especificaciones, entre comillas, sexys, sexuales, insinuaba mucho. Y bueno, yo puedo comprender que nosotros recién comenzábamos, que ella se encontraba embarazada, en una situación especial. En ocasiones el trabajo nuestro colisiona con los estados de ánimo que tenemos la posibilidad de tener unos y otros. Pero yo pienso que lo esencial es que tengamos la posibilidad preservar la independencia artística, la independencia de creación y poner todas y cada una esas inquietudes para mirarlas a través del cristal de la seguridad, que es lo que fuimos realizando transcurrido el tiempo», manifestó.

Mientras, el actor descubrió que asimismo tuvo celos de un actor que compartió trabajo con Nancy Dupláa. «Me pasó asimismo, debo confesar. Me pasó en el momento en que Nancy compartía con algún actor mucho más joven que yo. Pues ahí ahora me semeja dispar la riña. Pues si es un viejo como yo, me la banco, pero si es un pendejo, te imaginarás poseemos otras herramientas. Y ahí me sentía un tanto inseguro, pero fueron chispazos», aseguró Pablo Echarri.

«Fue en el momento en que Nancy hacía Asociadas. Me sentía un tanto inseguro en el momento en que se encontraba con el amigo Gonzalo Heredia. Pero son chispazos, ¿viste? Son sentimientos irracionales que no están atravesados por la razón ni por la lógica. Es algo que uno tiene, que no sabe de qué forma comunicarlo pero que le molesta. Y entonces frecuentemente te abochorna ese sentimiento», añadió Pablo Echarri, para cerrar.