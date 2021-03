Ximena Capristo no empezó de la mejor forma su participación en «Corte y Confección Conocidos». Es que la mujer de Gustavo Conti se quejó desde un primer instante de las devoluciones de los pertenecientes del jurado. Además de esto, la mediática tuvo numerosos picantes cruces con sus compañeros en el reality de costura conducido por Andrea Politti. A lo largo de la gala de el día de hoy, por servirnos de un ejemplo, Ximena tuvo una explosiva riña con Miriam Lanzoni, otra participante de carácter fuerte.

Todo empezó después de un inofensivo comentario de Aníbal Pachano, quien criticó en directo a la exesposa de Alejandro Fantino. «La Lanzoni es bravísima”, expresó el coreógrafo. A eso que Ximena Capristo le retrucó: «Es bravísima Lanzoni. la tengo en el camarín, no tengo ni intimidad, está con todos y cada uno de los ayudantes, me tiene harta», precisó, sin imaginar lo que vendría después. Como resulta lógico, Miriam se enojó mucho con los estos de la mujer de Gustavo Conti.

«Ay, prosigue con lo del camarín… El pasado día, Ximena, amo a su perro, pero se acostó arriba de mis bolsos. Ese día mandó a traer el perro apurada, ni me enteré y se encontraba arriba de mis bolsos, el perro y, por supuesto, con todo cuanto hace un perro. pues amo los perros. ¿Viste de qué forma charla en las devoluciones? De esta manera charla todo el día por teléfono en el camarín Ximena, igual”, le retrucó Lanzoni, pinchando a su compañera de camarín con ciertas intimidades.

Pensando en «Corte y Confección Conocidos», Pachu Peña fue el último popular en ser eliminado de la rivalidad. «Alén de quien se quede y quien se vaya, pues después existen muchas conmuevas, a los 2 gracias, a los 2. Por el hecho de que venir, llegar a Corte y confección y ver a gente tan talentosa y tan capaz, tan buenas personas, la realidad que es algo precioso y te entran ganas de realizar el software todos y cada uno de los días. Eso desde el lado personal», expresó Politti antes de comunicar el eliminado.

Tras ser notificado con la resolución, Pachu se despidió del programa con preciosas expresiones: «Deseo agradecer a todos. Hay muchas personas haciendo un trabajo en este programa y eso lo valoro bastante. Ver un programa de este modo, con tanta gente haciendo un trabajo, es bastante. Y la paso salvaje, me divierto, siempre y en todo momento le coloco un plus de humor a fin de que la multitud asimismo se divierta, que es lo que mucho más me agrada, y gracias todos, que sea lo que Dios desee”, manifestó el histórico humorista, abandonando el software.