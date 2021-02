Durante el día de ayer River se vistió de gala por 2 fundamentos. El primero fue el estreno del nuevo campo de juego del Estadio Monumental para el plantel, que efectuó una práctica de reconocimiento del suelo recién plantado. Por otro lado, hubo una charla de prensa liderada por Rodolfo D’Onofrio y Marcelo Gallardo donde se presentaron a los seis refuerzos que llegaron en este mercado de pases. Hay un hombre especialmente que atraviesa todo lo mencionado como “un sueño cumplido”.

Alex Vigo fue el último en sumarse al Millonario. Después de múltiples semanas de negociación, el pase del del costado surgido en Colón se acabó de cerrar el último día del libro de traspasos. Ya está listo para saltar al campo de juego si el Muñeco lo necesita. En Santa Fe se quedó una familia que vive con enorme ilusión la llegada del defensor a entre los clubes mucho más enormes de la Argentina. La que expresó su alegría fue la mamá del jugador.

El hombre nativo de el Sabalero no tuvo un padre presente, razón por la que Verónica debió llevar a cabo de madre y padre al tiempo. Todo el ahínco dio sus frutos y en este momento que se firmó la llegada a River, la progenitora de Alex charló con Súper Deportivo para contar ciertos datos de todo cuanto viven. “ no lo dejaba jugar al fútbol por el hecho de que era muy flaco y tenía temor que me lo quiebren. fui mamá y papá. Lo crié a la vieja. Siempre y en todo momento me afirmaba que no tenía niñez por el fútbol y le afirmaba: ‘¡Quédate relajado, que llegarás lejos!”, confesó.

Entonces contó de qué manera fue la llegada del del costado a primera división y cuál fue el destino de la primera plata que recibió como jugador de fútbol. “En el momento en que Alex cobró el primer sueldo, vino y me lo contó y le dije: ‘¡Cómprate cuanto quieras!’. me ha dicho: ‘¡No, vamos al autoservicio deseo que mi hermanos tengan la heladera llena de comida’”, contó. Antes de partir para Buenos Aires, Vigo tuvo una enorme celebración de despedida donde intervino toda la familia.

“Las comunicaciones fueron con su gerente, Gallardo lo llamó un día antes que cierre el pase. Orgullosa de que Marcelo lo haya mirado. Con 21 años llegar a River es una alegría enorme para todos”, descubrió Verónica, que para finalizar contó cuales fueron las expresiones de su hijo antes de viajar para ponerse la remera del Millonario. “Lo último que me ha dicho antes de irse fue: ¡Mamá, me marcho, es un sueño cumplido. Lo mismo me había dicho en el momento en que comenzó en Colón”, cerró.