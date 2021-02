Entonces de múltiples mercados de pases en los que coqueteó con irse, Nacho Fernández armó las valijas y al final se fue de River para sumarse al Atlético Mineiro. El zurdo ahora está en Brasil, listo para sumarse a los adiestramientos con sus nuevos compañeros, si bien antes de dejar la Argentina se despidió de los llenes del Millonario. Durante el día de ayer se publicó un vídeo donde el Cerebro ha dicho sus últimas expresiones con los colores blanco y colorado.

“En el momento en que llegué a River fue una alegría muy grande, tanto para mí para mi familia por el hecho de que es un sueño que uno tiene desde chaval, jugar en River. Estar cumpliéndolo era fundamental. Asimismo, el llamado de Gallardo me puso muy feliz para ser una parte de este equipo. Todo lo demás que se logró fue fundamental”, comentó en primer punto. Entonces fue el instante de rememorar sus mejores instantes durante sus cinco años en la institución de Núñez.

“El instante que jamás me olvidaré, más allá de que son numerosos, me quedo con la Copa Libertadores 2018, fue el mayor logro deportivo, contra el tradicional contrincante, en La capital española. Es un recuerdo que me quedará para toda la vida. Mi mejor gol con River fue con Boca en la semifinal de la Libertadores, por la jugada, de momento, pienso que escojo ese por esos fundamentos. Después, me agradó bastante el de la final con Atlético Tucumán, de Copa Argentina”, sentenció.

Alén de estar dando el paso que deseaba en su trayectoria, con la meta de hallar una diferencia económica, Nacho aseguró que tiene “experiencias encontradas”. No solo deja enormes amigos, como Milton Casco, sino asimismo perderá el día a día con un plantel que se conoce de memoria. “En estos cinco años la pasé realmente bien. Siempre y en todo momento me trataron de la mejor forma, se goza bastante el día a día. Se hace bien difícil despegarse, pero sé que es para bien y esperemos que el destino nos vuelva a atravesar”, deseó.

Finalmente, el volante cerró el vídeo con una promesa para todos y cada uno de los llenes de La Banda. “Darle las gracias a todo el mundo de River por el cariño que nos han brindado a lo largo de estos cinco años. Fueron instantes muy bonitos que hemos vivido y esperemos que prosigan teniendo varios éxitos. Les mando un beso grande y nos observamos próximamente”, concluyó. En este momento el tiempo afirmará si al final Nacho Fernández va a tener la oportunidad de pegar la vuelta al club donde alcanzó el más destacable nivel de su trayectoria.