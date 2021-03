Este lunes, Mercedes Morán se transformó en inclinación en las comunidades tras una sugerencia íntima de la actriz hacia las mujeres. “Que no te afirme ‘mamá’ ni ‘cosilla’ ni ‘puta’ mientras que tienen sexo. Y frente a una ‘palmadita en la cola’: ¡una patada en los huevos!“, escribió la artista y la polémica no tardó en reventar.

“¿Y si mejor dejamos que cada pareja afirme y realice lo que le semeja?¿Qué opinás?”, “Mercedes: soy mujer, empoderada, autosuficiente y también sin dependencia. Pienso que no quisieses oír las cosas que me agrada que me comenten. Menos aún, las que digo. Diciendo qué me debe agradar, prácticamente como mi abuelo”, “Lo malo de este tweet es que la próxima vez que me palmeteen la cola pensaré en Mercedes Morán”; fueron varios de los muchos mensajes que llovieron en internet.

No faltaron tampoco los comentarios de tono político. “Enserio Mercedes Morán me significa de qué forma tener sexo? Por qué razón mejor no rechaza la salvajada de Insfrán contra las mujeres en vez de meterse en mi vida ‘privada’ y también ‘íntima‘”, comentó una usuaria.

Por otra parte, hubo quienes sin estar según la personaje principal de éxitos del cine nacional como El cariño menos planeado, solicitaron moderación en las expresiones, y llamaron a la reflexión en tiempo de cambios de paradigmas relacionados con las premisas de género.