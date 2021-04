Marcelo Tinelli se encuentra preparando su vuelta a El Trece con todo. Es que el histórico conductor volverá a la tv argentina tras más de un año de ausencia debido a la pandemia de coronavirus. Si bien la producción de «ShowMatch La Academia» está trabajando contrarreloj para terminar de confirmar a todos los famosos que participarán, el programa tendrá una ausencia de peso: Laurita Fernández. Durante las últimas horas, salió a la luz el verdadero motivo de su negativa.

«La semana pasada muchos medios publicaron de manera errónea que el cambio de look de Laurita Fernández se trataba de su personaje en ´Los Protectores´, la serie que produce Kapow para Disney +. En realidad, LF está súper feliz preparándose para su personaje en la película ´Granizo´, de Marcos Carnevale, con el protagónico de Guillermo Francella. Info que ya salió pero que sumo datos que no salieron. El rodaje comienza este lunes 5 de abril», comenzó diciendo en Twitter el panelista de «Implacables» Gustavo Mendez.

«Laurita Fernández será el personaje antagonista de Francella, quien es un conductor de TV y es un gurú del clima. Siempre dice la posta. Hasta qué un día se equivoca y lo echan. LF es quien lo reemplazará en la historia del film. Laurita tendrá cuatro largas jornadas de filmación en los estudios y pasillos de la productora Kuarzo (Bienvenidos a bordo) en Palermo. Sería entre el 23 y 25 de abril. Allí se recreará sus escenas en reemplazo del personaje de Francella dando el clima en el estudio de TV», agregó el periodista de El Nueve.

«La actriz y bailarina compartirá elenco con Francella, Martin Seefeld y Peto Menahem. Es su gran participación en cine ya que los films de Francella superan el millón de espectadores de promedio. La película se iba a rodar en abril del año pasado pero quedó suspendida por la pandemia. En aquel momento yo ya había dado en Confrontados que la elegida por el director y Francella era Laurita Fernández», continuó Mendez, dando detalles del proyecto laboral que eligió Laurita Fernández.

«Hace poco los productores Hoppe y Prada dijeron que Laurita no estaría en ´ShowMatch: La Academia´ por otros desafíos artísticos pero no dieron detalles. Muchos portales supusieron que era por la serie ´Los Protectores´ pero no, era por el film ´Granizo´. Otro gran desafío para la talentosa y versátil Laurita Fernández, de saltar a la pantalla grande con una súper producción nacional, después de protagonizar Inconvivencia en Telefe y Departamento de soltero en teatro. Ella está feliz, sus fans están feliz. Muy merecida oportunidad», concluyó Mendez, quien sacó a la luz el motivo de la ausencia de Laurita en la vuelta de Tinelli.