Ángel de Brito se encuentra dentro de los conductores mucho más insignes de la Argentina, adjuntado con Jorge Rial y Marcelo Tinelli. El presentador se identifica por sus críticas directas y sin filtro, tanto en televisión, como en las comunidades. El periodista se expone abierto a recibir cuestiones de sus fanes, donde revela esenciales primicias. Esta vez uno de sus entusiastas deseó entender si escogió el participante que desea que gane “Corte y Confección conocidos”. Lejos de omitir la contestación, el animador descubrió el nombre de su predilecto: “Mi preferido es Aníbal Pachano”.

En esta cuarta edición del reality de tendencia compiten Nora Cárpena, Tucu López, Marcos “Bicho” Goméz, María Fernanda Callejón, Aníbal Pachano, Miriam Lanzoni, Barbie Vélez, Mario Guerci, Ximena Capristo, Anita Martínez, Pachu Peña y Adriana Salgueiro. ¿Quién va a ganar?. De momento, semeja que se cumplen los deseos de Ángel, en tanto que Cárpena renunció al espectáculo en el último programa.

“Me encantó estar, pero es bastante para mí, tiene la vara altísima y no creo estar en condiciones de llevarlo a cabo», lanzó la actriz, antes de irse. Sin embargo, esta no es la única contestación del presentador que dejó pensando a sus 2.6 millones de seguidores. El mediático transporta un tiempo diciendo que próximamente revelará un embarazo en el planeta del espectáculo, con lo que sus seguidores desearon mucho más información y no vacilaron en pedírsela.

“Tirá alguna pista sobre la embarazada en cuestión”, le solicitó entre los individuos de Instagram. De Brito respondió: “Trabajé con . En más de una ocasión”. ¿Quién va a ser? Otra de las cuestiones planteadas a Ángel de Brito que lo logró explotar de la risa, fue: “¿Es verdadera la buena onda entre Pampita y la China Suárez?”. “JAJAJAJAJAJAJA (sic)”, fue la contestación que recibió el cibernauta emisor.

Cabe rememorar que recientemente Pampita contrajo coronavirus, patología de la que fue dada de alta. Tras comprender su estado de salud, se empezó a elucubrar sobre la oportunidad de que hubiese contagiado asimismo a las hijas de la China. En la mitad de esta indecisión se realizó pública una llamada que sostuvieron ámbas mamás y Barby Franco, panelista de “LAM” y amiga de la modelo mencionó que se llevaban bien para proteger la buena crianza de sus pequeños.