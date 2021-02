Andy Kusnetzoff es conductor de radio y televisión. Lidera el período radial «Perros de la Calle» por Urbana Play. Además de esto, está adelante de «PH Tenemos la posibilidad de Charlar», programa de entrevistas emitido por Telefe. En un reportaje con Clarín, Andy anunció que «PH» regresa a la pantalla próximamente. Además de esto, respondió a las críticas que recibió por su conducción.

Varios televidentes se quejaron de las cuestiones que Andy hace en el software. El periodista frecuenta meterse en temas profundos, frecuentemente, lacerantes para los entrevistados. Mucho más de uno acabó llorando al aire. Esto fue criticado tanto por el público como por colegas del periodista. Asimismo hubo alguna protesta de una parte de un invitado al período.

Esta fue la defensa de Andy: «Mi intención no es que lloren, es que la pasen bien y cuenten enormes historias. Y frecuentemente, las historias de vida son terribles y acaban emocionando. Para mí, la emoción es buena, es bastante buena. Plañir, conmoverse, te hace sentir vivo. La iniciativa es que mis convidados se abran y logren contar», confesó el conductor.

«Recuerdo del caso de Abel Ayala de El Marginal, que no se animaba, pero lo ayudé a contar su crónica y hasta hoy me lo agradece. Trato de tener todo el precaución y la sensibilidad con mis convidados», añadió. Por otra parte, Andy Kusnetzoff respondió a los comentarios que le llegaron por haber continuado con el software a lo largo del instante mucho más riguroso de la cuarentena.

«Fue un año de incesante adaptación. Me preguntaban: ‘¿Pero qué hacés vos comiendo con Benito Fernández mientras que no puedo ver a mi vieja?’. Y tampoco veía a mi vieja, era mi trabajo, fue realmente difícil. Después me contagié de coronavirus y estuve un par de meses afuera del aire. ‘PH‘ fue un coche que lo chocaron, le agarró el granizo y salió andando bien», cerró.