En “Cortá por Lozano”, Marcelo Polino, Belu Lucius, Costi y Verónica Lozano opinaron sobre las últimas emisiones de “MasterChef Celebrity 2”. “Tras el programa de ayer, ahora tengo mi preferida”, confesó la influencer. Además de esto, Marcelo contó que asimismo tenía a exactamente la misma como predilecta. Los dos mostraron el nombre de la participante, Cande Vetrano. La exintegrante de “Prácticamente Ángeles” había sido de las mejores chefs hasta el día de hoy.

“A mí asimismo me agrada”, añadió la conductora. Polino compartió su criterio: “Me da la sensación de que ha practicado bastante. En verdad, la hemos visto en su casa aprendiendo. Me gusta bastante como personaje”. También, Lucius reconoció que no le resultaba bien difícil mudar sus proyectos en relación a las recetas que iba a elaborar. “Le coloco mucha ficha”, aseguró.

Al unísono, el embajador del reality señaló que tuvo suerte, por el hecho de que en el mercado agarró numerosos elementos de color verde, el que era simple de conjuntar. Otra miembro, como Andrea Rincón, había tenido mucho más adversidades, en tanto que le había tocado el morado. A María O’Donnell le asignaron el amarillo, el que asimismo era un desafío. Sin embargo, Belu reconoció: “Todos y cada uno de los tonos son atrayentes”.

“Son complicados de efectuar”, manifestó Marcelo. Por otra parte, recordaron que un contrincante, Mariano Dalla Libera, había tenido un encontronazo con Germán Martitegui. “Ahora se conoce desde la temporada previo que, en el momento en que te tirás contra el jurado, no terminás bien. Mirá la situacion de Rocío Marengo. Se realizó la piola y era buena jugadora, pero se encaró con los críticos y chau”, mentó el periodista.

“Hay que charlar menos”, aceptó Verónica. Dalla Libera no había respetado la consigna, ya que añadió otros colores a la preparación. No obstante, deseó debatir con el juez mucho más riguroso, lo que le quitó numerosos puntos. También, se había olvidado de efectuar un puré que le solicitó Martitegui. Más allá de que le había sugerido emplear lentejas, el exfutbolista desatendió los consejos de Germán, ya que no comía verduras.