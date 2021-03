Siguiendo la misma tendencia de Juana Repetto, Mica Vázquez también comenta su recorrido por la maternidad y sus complejidades mediante posteos en las redes sociales. En uno de sus últimas publicaciones la exintegrante de «Rebelde Way» se refirió a la lactancia y a lo que aprendió al respecto en los primeros meses de vida de Baltazar, su bebé.

«¡Dar la teta! Cuántas cosas me pasan con esto!!! Que difícil se me está haciendo la lactancia. Gracias a dios existen las puericultoras para ayudarnos. No sé si hay poca información o yo no la tuve, no la busqué, no sabía, pensé que fluía y ya, nunca me contaron realmente o si pero no presté atención, no se, pero siento que es igual de importante, intensa y maravillosa como la maternidad (sic)» empezó comentando la actriz.

Y señaló: «Es un mundo aparte, así como el puerperio y miles de otros temas que se saben y se hablan mucho y de esto sentí yo que no! O no con la importancia que amerita. Siempre soñé con una lactancia exclusiva, increíble, fácil, donde el se prendía perfecto, yo tenía leche en cantidad, el bebé engordaba increíble, las tetas no dolían y yo no vivía chorreando y con las tetas hinchadas teniendo que vaciarlas cuando el no llegaba a hacerlo. En fin, mucha info de golpe, momentos hermosos de conexión total, placer, felicidad y otros muy difíciles, en mi caso al menos… (sic)».

«La verdad, quería dar la teta exclusivamente, no por mandato ni salud sino porque era mi deseo, y como vengo diciendo, mi deseo ya no es lo que importa, o no es lo que más importa jaja ahora llego Balta para ser el protagonista de este momento y decidir un poco conmigo, si quiere teta, si puede, si engorda bien, y si todo está dado para que fluya la lactancia como yo tenia pensado que iba a ser. Bueno no pasó jajaja A Balta le costó un poco engordar estas últimas semanas y tuve que complementar con fórmulas (gracias a dios hay muchas y muy buenas hoy en día) y el feliz con sus mamaderas y con su teta también», reconoció Vázquez.

A modo de cierre, la famosa explicó: «Me costó pensar en una lactancia mixta, no sabía cómo era y no lo había imaginado así, pero acá estamos, haciendo siempre lo mejor que podemos, y lo que podemos es SUFICIENTE !!! Cada una de nosotras somos las mejores mamás para nuestros hijos, no por dar teta exclusiva, sino porque somos TODO lo que ellos necesitan! Nos quieren felices, como se vayan dando las cosas pero felices! Así que acá estamos, adaptándonos todo el tiempo a los nuevos desafíos que trae la maternidad, que me parecen alucinantes y muy intensos también! Aprender, aprender y aprender! Creo que a eso vinimos y cuánto nos enseñan estos bebitos (sic)».