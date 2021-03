Muy fuerte. Así fue lo se vivió en las últimas horas en torno a Ivana Nadal. La morocha, que se encuentra de vacaciones, volvió a arremeter en las redes sociales dejando un mensaje muy peligroso que fue repudiado por miles y miles de personas y por muchos periodistas que se manifestaron en sus diferentes programas. Esta vez, fue Mica Viciconte la encargada de hacerlo y de mostrarse furiosa.

“La única realidad que existe es la que vos elegir vivir. ¿Existe el Covid? Sí… Si te están diciendo que el Covid afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo, ¿qué pensas que están haciendo con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te da ponerte el barbijo? ¿No te ahogás?”, comenzó preguntando la novia de Bruno Siri a través de un extenso video que dejó en su cuenta de Instagram.

“¿No sentís como respirás en caliente, como el dióxido de carbono da vueltas dentro del barbijo? Y vos lo metés y lo sacás del cuerpo, es una locura. ¡Respiren aire puro! Conéctense con la naturaleza, ayuden a que su sistema inmunológico los proteja, somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto”, lanzó Ivana Nadal. Ante semejante declaraciones, la novia de Fabián Cubero se mostró más picante que nunca.

“Me da vergüenza, hay gente que se está muriendo, ¿flaca, dónde estás? No le tocó a nadie de cerca para decir esta p… No des un mensaje del cual estás equivocada. Quieras o no, Ivana es una comunicadora y hay gente que la escucha. Eso que está comunicando lo tiene que decir un médico”, disparó la rubia en el programa radial del cual forma parte, “Show Attack”por FM Top 104.9.

“¡Me saca! Si vos no te asesorás, no pensás y no preguntás a un médico y no querés entender que hay situaciones graves… Entonces estás viviendo arriba de una palmera. Hacé tu vida, hacé lo que vos quieras de tu vida, está todo bien. Pero no comuniques algo que está mal. Hay gente que la está pasando mal, ¿flaca, dónde estás?”, sentenció Mica Viciconte dejando claro que nunca se guarda nada.