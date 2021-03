Flor Vigna está en plena acción en la previa del arranque de La Academia, el nuevo formato al que apuesta Marcelo Tinelli con ShowMatch. La influencer será una de las concursantes y ya está palpitando el nuevo desafío para su carrera. Pero además, Flor está en medio de rumores de crisis con Nico Occhiato, y mientras el conductor descansa unos días con amigos en nuestra provincia, la bailarina decidió que se hará un cambio de look.

Junto a un video en la que se la ve con su pelo castaño, anunció: “Parece que vuelve el rubio en un par de días no más. Adiós, marroncito”, escribió. En menos de un día, el breve video superó las 460.000 reproducciones y cientos de comentarios.

Recordemos que recientemente, Ángel de Brito reveló que Vigna se presentará en la pista junto a Facu Mazzei y señaló que Occhiato confirmó su participación en el reality junto a Flor Jazmín Peña. “Hay varias parejas que van por la revancha. Una es la de El Polaco y Barby, otra la de Flor Vigna y Facu Mazzei, y la tercera confirmada es la de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña”, comentó el periodista.

Por otro lado, la panelista de Los ángeles de la mañana Nancy Duré, confirmó que que Nico y Flor no estarían separados pero habrían tenido algunas tensiones. “Él me lo desmintió y me dijo que no está en crisis con Flor, pero a mí me habían comentado que había cierto conflicto entre ellos por La Academia. Parece que él le había prometido que no iba a ir al Bailando para no exponer la pareja, pero después terminó diciendo que sí. Entonces empezó un cortocircuito entre ellos”, comentó.