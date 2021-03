Pablo Migliore es reconocido dentro del fútbol argentino como una persona de carácter muy fuerte. Su personalidad se fue forjando con el paso de los años y ahora es fácil notarlo. Pero quizás en otro momento no y tuvo que hacer que lo vean. Por eso el arquero contó qué le tuvo que decir a Juan Román Riquelme el día en que ambos tuvieron una discusión mientras compartían plantel en Boca: «A los giles como vos los levantaba por el aire».

En «ESPN FC Show», Alejandro Fantino le pregunto al exguardameta del Xeneize por su relación con uno de los más grandes ídolos de la institución azul y oro. Antes de contar la historia, Pablo aclaró que respetaba la posición de Román a la hora de la convivencia: «Hay algo en lo que él tenía razón ahí y es que no iba a hacer amigos. Él jugaba al fútbol y punto. Te lo ponía en claro y está perfecto. Era eso nada más».

¿Qué fue lo que pasó entre ambos? Según contó Migliore, circuló una broma hacia él de parte del mítico enganche que no le gustó. Y por eso decidió hablarlo mano a mano con él, haciéndole una fuerte advertencia: «Lo encaré por otra cosa. Fue una boludez, por un chiste que no me banqué y le marqué mi posición. Le dije: ‘Antes de andar jugando, yo a los giles como vos los levantaba por el aire, no te confundas conmigo’».

La aclaración por un rumor

¿Cómo siguió la charla con Riquelme? «‘Es una joda’, me dijo. Yo le contesté que todo bien, que no pasaba nada, pero que yo no soy un gil. ‘Vos no querés que te jodan, no jodás. Yo no jodo con nadie’», agregó Migliore. Y luego contó las consecuencias de ese episodio con el ídolo: «Si salía mal un centro, había periodistas que después me la daban por todos lados. Pero sabías de dónde venía y quiénes eran».

Por otro lado, Pablo negó haber agarrado del cuello a Román, como llegó a decirse en su momento tras un partido de Copa Libertadores contra Fluminense. «Un día se corrió la bola que yo lo había agarrado del cuello después de un partido. Yo si lo llego agarrar del cuello se me borra la cinta y no paro hasta que me lo llevo. Mirá que lo voy a agarrar del cuello y soltarlo. Hay un momento que cruzo la línea», sentenció.