En los últimos días múltiples conocidos cayeron en el ojo de las críticas ya que se dio de saber que hay un conjunto que se sumaron a una aplicación que en dólares americanos para mandar un saludo grabado. Freddy Viillarreal, Roxy Vázquez, Romina Malaspina y ciertos atletas, como Rolando Schiavi, formaban una parte de ese conjunto. Migue Granados charló sobre esto y contó una experiencia sobre esto que vivió con Abel Pintos.

El conductor de “Últimos cartuchos”, entre los programas de radio mucho más triunfantes de los últimos instantes, que se despidió del aire el año pasado, charló sobre esto con Fernanda Iglesias en “Esto no es Hollywood”. «En ocasiones me solicitan por Instagram saludos para las fiestas de egresados, pero si hay un caso de un amigo internado, lo hago», aseveró el hijo del humorista Pablo Granados al aire de Mucha Radio.

«El pasado día me solicitaron un saludo de Abel Pintos, para un amigo que se encontraba a puntito de partir”, relató el conductor. “Me afirma si yo lo asistía a hallar el saludo de Abel Pintos, de una mujer que se encontraba por partir. Real», aseveró el humorista y también influencer, que se sorprendió con la contestación del músico. «Abel me manda un vídeo de 5 minutos, lo que lloré, puso la cámara a grabar, no sabés lo que es el vídeo, le llegó a esta persona y fue mágico”, contó.

“Llegó, vio el vídeo y partió”, contó sobre lo que sucedió al final con el saludo del músico a su entusiasta. “Fue como una racha que me pasó y quedé en el medio de un vídeo muy groso”, recordó Granados. “Abel Pintos es una estrella de rock and roll, es un número uno, y se tomó el tiempo, es una belleza ese pibe», aseveró resaltando la actitud que tuvo entre los músicos mucho más esenciales del país.

Entonces se refirió a la red OnlyFans, la interfaz donde mediante una suscripción, los seguidores tienen la posibilidad de entrar a contenido único de sus ídolos. «En este momento hay una comunidad OnlyFans, te suscribís a una cuenta de alguien y todo los días te sube algo mucho más fuerte pero para todos los que abonan. Y hay gente que suben fotografías muy power. Actrices de afuera ahora lo hacen. Es un espacio medio para pajerear», examinó al final Migue.