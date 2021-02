Hace diez das, el actor Miguel ngel Sol sufri un incidente en la calle en La capital de españa, y debió ser internado por una lesin en una pierna. En la actualidad, el artista está en recuperacin y debió suspender ciertas semanas las funcionalidades de la obra teatral Doble o nada, que protagoniza al lado de su pareja, la actriz Paula Cancio.

En dilogo con el software Hasta entonces, que conduce la periodista Marcela Coronel por Mucha Radio FM. Desde su hogar, Sol dio datos del percance y su cuadro de salud. Estoy muy precaución, amado y mimado. Debo llevar a cabo reposo. Iba caminando con mi enana [su hija Adriana, de 7 aos] y tuve un incidente en la calle. le iba diciendo cmo me agradaba tener su mano en la ma en el momento en que la llevo al instituto y de pronto desaparezco de chato. Me tropec con un cosito de nada. Iba completamente distrado, agarr el nico pozo de esa avenida y me ca. Sent un mal realmente fuerte, mi hija chillaba pidiendo asistencia, no me poda alzar, revel el actor.

Entonces detall qu sucedi en el momento en que lleg la ambulancia al rincón del incidente. Me hacan cuestiones rarsimas. No perd el saber. Me llevaron al hospital y fue dursimo. Me daban unos calambres horribles, un mal… Me encogan la pierna, me llevaban la rodilla hasta la mandbula y me hicieron una tomografa. Llevaba 2 das internado en un hospital sobrepasado por el coronavirus. Lo que cambió la actitud de la multitud con esto del coronavirus, es otro planeta, coment el actor argentino.

Sobre los dolores, Sol precis: Era horrible. Me brindaron de todo, hasta morfina, no haba forma de que me calmase. Las contracciones de la pierna eran realmente fuertes, unas 50 por da. Me organizan para quirfano, 12 horas sin comer ni tomar agua, y de súbito: contraorden. Me traan un pao con agua y al da siguiente lo mismo: me organizan para el quirfano y otra vez se retractan. Me moría de sed. Me comentan que en el TACC la rotura no se encontraba clara. Tercera vez, me hacen otro estudio y determinan que no es operable, detall sobre la rotura en la cabeza del fmur que se le detect.

Entonces, el artista se refiri a las adversidades econmicas derivadas de la pandemia. Alguno desea vivir sinceramente de lo que sabe llevar a cabo. El ao pasado fue una acumulacin de deudas, que bamos a comenzar a abonar. En tres semanas ahora habamos llenado el teatro y tenamos una venta adelantada inslita en estos momentos. Y Doble o nada se haba transformado en el espectculo milésimas de segundo sugerido de todas y cada una de las redes. Significaba bastante dinero. Estbamos contentísimos. S hemos logrado que quien transporta el teatro realice un contrato con otro espectculo hasta el momento en que tengamos la posibilidad regresar, especific.

Al final, Miguel ngel Sol llev un mensaje tranquilizador para el pblico argentino. Por si acaso se corri algn extraño rumor: estoy bien. Me estoy recobrando, es lamentable, me molesta, me cag la vida -pues habamos vuelto a ganarnos el pan con bastante orgullo-, pero har todo lo que resulta posible a fin de que no se agrave esto, enfatiz.