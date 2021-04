Millie Bobby Brown hizo una aparición en MTV para promocionar la película «Godzilla vs. Kong», donde interpreta a la joven Madison Russell. Durante la entrevista, la actriz, de 17 años, admitió que hasta la fecha no ha visto una cinta de Marvel, DC o Harry Potter. Cualquiera puede creer que los actores han visto todas las producciones cinematográficas de la historia, pero la estrella británica derribó esos pensamientos.

Debido que la cinta enfrenta a los dos monstruos icónicos, se le preguntó a Bobby Brown cuál sería su posición sobre el argumento de Marvel vs. DC. Reveló que no ha visto ninguna película en ninguna de las franquicias. «No he visto una película de Marvel, nunca, y nunca he visto una película de DC», expresó la protagonista de «Stranger Things». «No es (lo mío) pero estoy abierto a ello. Nunca he estado como: «Oh, voy a poner esta película», agregó.

Millie señaló que se inclina más por las películas románticas, aunque sus trabajos en «Enola Holmes», «Stranger Things» y «Godzilla vs. Kong» estén alejados de ello. También indicó que tal vez no le gusten las grandes películas de espectáculos porque ya está «haciendo esas cosas y quiero ver cosas que sean reales». Sin embargo, lo impactante llegó cuando expuso que nunca ha visto «Harry Potter».

Cuando se le pidió que clasificara «Jurassic Park» frente a «Harry Potter», sorprendió al inclinarse por la primera opción. «Nunca he visto a ‘Harry Potter’», señaló. Inmediatamente, en modo broma, el presentador Josh Horowitz sugirió que necesita un descanso para ponerse al día con todas estas películas. «Lo sé, lo sé, lo sé. Tengo tantos amigos que solo me miran y me preguntan: ‘¿cómo?’ Estoy como, no lo sé», reflejó.

Cuando se le preguntó su preferencia en el lado de la televisión, enfrentando a «Friends» contra «The Office», la artista respondió «Friends» porque nunca ha visto «The Office». «He visto todos los episodios de ‘Friends’. Me gusta crecer cenando y viendo ‘Friends’. ¿Sabes en Matilda cuando cenan frente al televisor? Éramos mi familia y yo con Friends», explicó entre risas.