Este martes, Mirtha Legrand cumplió 94 años y lo festejó en casa de su hija Marcela Tinayre, cercada de su familia y ciertos amigos.

Leal a su estilo de adelante, “La Chiqui” comentó en diálogo con la prensa quienes la llamaron para saludarla por su cumpleaños, pero asimismo mandó adelante a quienes no lo hicieron, introduciendo una figura clave del canal al que forma parte, El Trece.

“Me llamó Macri, Alberto no me llamó. Adrián Suar tampoco me llamó”., no vaciló en descubrir la conductora, dejando de esta manera en prueba al de hoy Presidente y al Gerente de Programación de la señal donde trabaja.

Además de esto, en entrevista con por la mañana (eltrece). Sandra Borghi le preguntó sobre la fórmula para llegar tan bien a los 94 años. A eso que Legrand respondió categórica: “Primero es tener salud, eso es lo más esencial, y después tener ganas. Pienso que era Federico Peralta Ramos que afirmaba: ‘En la vida hay que ser gánico’, y es verdad, se debe tener ganas de todo”.

Y añadió: “Sobre todo gozar de la vida, y el trabajo. Hay que gozar de todo cuanto la vida te ofrece. La vida me dio bastante, me quitó asimismo, pero me dio bastante”.

Por otra parte, este miércoles en diálogo con Alfredo Leuco por LN+, la estrella se refirió su vuelta a la televisión, y aseguró que volverá próximamente a la televisión para conducir los legendarios almuerzos de todos los domingos, si bien lo va a hacer únicamente en 2 programas por mes.

Además de esto, Legrand charló de esta época del país y en el momento en que Leuco le preguntó: “El día de hoy si tuviese a Cristina (Fernández) en la mesa, qué le afirmaría“, Mirtha no vaciló en expresar su filoso consejo: “Le afirmaría que baje un tanto el copete un tanto, que no sea tan avasallante. Que sea mucho más sincera, mucho más humilde, que no se lleve por enfrente al mundo entero. Que no maneja el país, que hay un Presidente, que lo deje accionar“.

Por último, en el momento en que el conductor la consultó sobre las intranquilidades que le transmite la multitud, “La Chiqui” respondió: “Que no les consigue la plata, de esta manera de fácil. La clase media desaparece, o ahora desapareció. Es una lástima“.