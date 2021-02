Decidió romper el silencio y charló como jamás antes. Mirtha Legrand cumple 94 años y prosigue reafirmando que es una estrella indiscutida de los medios de este país. Fue en el software de Luis Novaresio, en Radio La Red, donde se manifestó sobre lo que ocurrió con Diego Maradona, quien murió el pasado 25 de noviembre gracias a una insuficiencia cardiaca, asegurando que lo dejaron «fallecer«. La estrella se mostró dolida y abatida con lo que sucedió con El Diez.

«Pobre Diego, pienso que lo dejaron fallecer, pobrecito. Era un individuo excepcional; el número uno de todo el mundo, pienso que antes que el Papa Francisco», manifestó la estrella verdaderamente consternada con lo que debió atravesar la sociedad argentina y el planeta entero gracias a la pérdida de un ídolo que aún prosigue ocasionando mal en el pueblo. Pero esto no fue todo, y la conductora de Canal Trece fue por mucho más.

«Uno lo lee y afirma ´de qué manera lo dejaron fallecer y no fueron a un individuo tan esencial´. Fué realmente difícil y despiadado para la familia, para Claudia y las chicas», aseveró Mirtha Legrand en diálogo con el citado periodista. «Era un final que no merecía. No debería haberse fallecido Maradona, era un hombre joven», sentenció la Chiqui, quien se mostró muy dolida con lo que sucedió con Diego.

Cabe rememorar que semanas atrás, el letrado de Dieguito Fernando, Mario Baudry, asimismo charló de esta teoría. «Maradona no fue atendido como lo deberían haber hecho. Para mí, hubo desidia médica, está claro. Si un individuo tiene inconvenientes cardiacos y vos no le das la medicación a lo largo de un buen tiempo en el momento en que tiene una nosología agravante, como es natural en algún instante algo de eso iba a pasar», lanzó.

«Es lógico. Si te medico contra la tensión y no te medico por un tiempo, tendrás un inconveniente. No estaban ni los elementos correctos, ni la medicación para el corazón, ni los estudios clínicos. Tuvo una caída donde se golpeó el parietal derecho contra una pared y no fue atendido´», mantuvo el letrado, pareja de Verónica Ojeda al charlar con la prensa al irse de la Fiscalía.