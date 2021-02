Mirtha Legrand dialogó este miércoles durante la noche con Alfredo Leuco en el software “El períodico de Leuco”, por LN+, y se refirió a distintas temas de esta época política. Los títulos mucho más relevantes fueron una fuerte crítica a la vicepresidenta Cristina Kirchner y un análisis sobre la vacunación VIP en el Ministerio de Salud.

Leuco le recordó a la estrella en el momento en que entrevistó a Néstor y a Cristina Kirchner y le preguntó qué le afirmaría en este momento a la vicepresidenta, a eso que respondió: “Le afirmaría que baje el copete un tanto. Que no sea tan avasallante. Que sea mucho más modesta y humilde. Que no se lleve por enfrente al mundo entero. no maneja el país, hay un presidente. Que lo deje accionar”.

Por otra parte, consultada sobre la vacunación VIP, Legrand dio su opinión y expresó que esto puede producir una crisis política esencial en el gobierno: “La multitud está muy enojada, y con razón. Además de esto, no se si alguno solicitó excusas o dió una explicación. ¿De qué manera llegaron a eso? ¿De qué manera va a haber sido ese diálogo entre aquéllos que fueron vacunados y el ministro o su asesora?”

“Les ha salido el tiro por la culata, por el hecho de que la multitud está muy molesta y muy dolida. En este momento tendrán que remar para las selecciones”, añadió. Entonces, asimismo explicó cuál es la primordial preocupación que le emiten sus fieles o sus familiares y amigos, y contó que el inconveniente mucho más grave es la coyuntura económica que vive el país.

“Lo que me dicen es que no les consigue la plata, de esta forma de fácil. La clase media desaparece, o ahora desapareció, y eso es una lástima. La fuerza de la Argentina es la clase media. Es realmente fuerte en el momento en que está bien ubicada, y en este momento su poder se ha disminuido completamente”, manifestó Legrand, que asimismo anunció que este año va a hacer 2 programas por mes, cada sábado al mediodía.