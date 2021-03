Hace numerosos días, Mirtha Legrand solicitó su turno para ser vacunada contra el coronavirus y al final este jueves recibió la primera dosis.

La estrella descubrió la novedad mediante sus comunidades con un enérgico mensaje. “El día de hoy me aplicaron la vacuna para el COVID-19, estoy muy agradecida por esta oportunidad. Paciencia que el momento llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”, expresó la conductora.

Tengamos en cuenta que el pasado 4 de marzo, Legrand se había exhibido molesta por el hecho de que todavía no le habían dado la primera dosis. “Estoy aguardando que me informen, estoy empadronada”, le había comentado la conductora a Adrián Pallares.

“Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me ignoran. Con la salud no se juega”, había añadido Mirtha en diálogo con el conductor de Intrusos.

Sobre sus meses de aislamiento, La Chiqui expresó últimamente en el software por la mañana (eltrece): “No crean que lo pasé bien, he tenido instantes de mucha angustia. La primera palabra que se me sucede es angustia, y asimismo algo de desesperación: ni al balcón salía pues tenía temor. Es duro, eh. Es realmente difícil. Se debe tener mucha salud psicológica”.

El plan de Legrand es regresar a la televisión próximamente. Hasta el día de hoy, se baraja la oportunidad de que conduzca unos cuantos sus habituales almuerzos de cada domingo, al tiempo que el software de cada domingo en la noche proseguiría al cargo de su nieta Juana Viale.