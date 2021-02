Días atrás empezó «Corte y Confección Conocidos«, la novedosa apuesta de El Trece que procurará desafiar a la programación de Telefe. No obstante, como era de aguardarse, ahora se produjeron numerosos escándalos en el reality que forman parte figuras como Aníbal Pachano, Barbie Vélez, Fernanda Callejón y Pachu Peña. En la día de ayer, el Tucu López se negó a coser botones por su fobia.

La situación sucedió en el instante en el que Andrea Politti, conductora del período, presentó el reto propuesto por la producción. Exactamente el mismo consistía en coser botones en una lona de 50 x 50 metros. Al notar la cara del participante, la comunicadora de televisión lanzó: «Tucu, que me haces caritas. Vos tenés la opción de no llevarlo a cabo, por lo que, irías de manera directa a un desafío posterior».

Muy sincero sobre esto, el Tucu López reconoció que no podía formar parte del reto de «Corte y Confección Conocidos«, por mucho que perdiese el beneficio que conseguiría en el caso de ganarlo. «No, no lo puedo realizar. Ahora sabe todo el planeta que tengo una fobia a los botones, no los puedo tocar, entonces de forma directa no hice el desafío», descubrió.

«Muy malo, por el hecho de que arranco con 5 puntos menos, que es un montonazo para mí, pero bueno, a remarla. Este, por poner un ejemplo, el de jean, que no posee agujero, que no es con máquina. Pero si es de plástico, ahora está todo mal, y si tiene agujeros», añadió después el novio de Jimena Barón, molesto con el desafío que pensó la producción para la día de ayer.

Cabe indicar que, ni bien fue anunciado en «Corte y Confección Conocidos«, el Tucu López charló de su fobia a los botones. «Le pregunté el origen de este tema y me mencionó que no fue a terapia, que lo debería solucionar en algún instante. comienza a transpirar, le falta el aire y la pasa mal. Aun, le debimos sacar los botones a su delantal», aseguró Andrea Politti, al paso que el participante confesó: «Los botones me dan asco, no sé por qué razón. Lo que me pasa es que el botón de plástico, o con agujeros, me da asco».