Paradojas del destino, hace unas semanas Moria Casán fue novedad por la polémica campaña de vacunación de conocidos que planeó realizar el gobierno de la provincia Buenos Aires, pero que al final se anuló. Y en este momento, tras el escándalo de la “vacunación vip”, “La One” desplegó artillería pesada mediante la red con doble dosis.

“En el momento en que me ofrecieron la vacuna dije que sí y pensé en mí, no en concienciar por el hecho de que eso es subjetivo y es dependiente de la probabilidad o no hacia mí”, había dicho Moria últimamente en una carta que publicó en Twitter, donde aseveró que ser “un individuo de peligro” y “fundamental”. Pero su opinión sobre el tema en este momento es muy distinta tras el vergonzoso episodio que derivó en la renuncia de Ginés González García.

Hace unos días, Casán ahora había satirizado al exministro de Salud y al presidente Alberto Fernández con una paródica versión del afiche de su película Especialistas en pinchazos. En el póster, los semblantes de Fernández y González García se muestran sobrepuestos a los de Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

En la publicación mucho más reciente, La One escribió: “Thanks por la onda, pero soy del conurbano bonaerense, una morocha sin permisos y no sé si tengo ganas de anotarme en una carrera de ratas”, al lado de las imágenes de tres usados del Ministerio de Salud de la Localidad de Buenos Aires desde el centro de vacunación instalado en el Teatro Colón.

Lo que llamó bastante la atención de múltiples seguidores de Moria es que en el vídeo los trabajadores en cuestión le charlan con absoluto aprecio. En verdad, entre las expertos de la salud le afirma “Espero verte por aquí”. No obstante, “La One” optó por negar categóricamente la convidación.

Hay que poner énfasis que en los dos posteos, Moria optó por remover la opción de comentarios para de este modo eludir los comentarios cruzados entre sus entusiastas.