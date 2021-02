Elisa Carrió deslizó la oportunidad de que Cristina Kirchner y Horacio Verbitsky “le hiciesen un golpe” de Estado al presidente Alberto Fernández con el escándalo de las vacunas VIP, ya que el titular del CELS “no afirma cosas con esa pasividad sin intencionalidad”. Además de esto se mostró en pos de la queja ciudadana convocada para el sábado próximo y solicitó marchar contra la “falsa ética de los argentinos”.

En afirmaciones al programa Ahora somos enormes, del canal TN, Carrió se refirió al escándalo por el vacunatorio VIP que sacudió al Gobierno nacional: “No tienen vergüenza ni conciencia. Quisiera que en el fondo los perdone Dios por el hecho de que no tienen la mínima conciencia ética”.

Después de apuntar que Alberto Fernández “debe estabilizarse por el hecho de que está nerviosísimo”, la líder de la Coalición Civil lanzó una acusación contra la Vicepresidenta: “Si Cristina Kirchner y Horacio Verbitsky le hicieron un golpe, asimismo es un inconveniente de su gobierno”, citando a las revelaciones del periodista que destaparon la red de vacunaciones privilegiadas contra el coronavirus y le costaron el puesto al ministro de Salud, Ginés González García.

“Horacio Verbitsky no afirma esas cosas con esa pasividad sin una intencionalidad por el hecho de que es bastante capaz. lo conozco desde el año 1996”, argumentó.

Por su parte, Carrió insistió en que tienen que haber mucho más renuncias. “El directivo del Hospital Posadas (Alberto Maceira) no puede decir que lo logró por el hecho de que se lo solicitó el secretario del Ministro. No hay obediencia adecuada para el privilegio ni para el delito”, delimitó.

Por otra parte, Carrió expresó su acompañamiento a la manifestación programada para el próximo 27 de febrero, pero solicitó que fuera diferente a otras: “Me agradaría marchar el sábado y de ahí que los convoco a todos y cada uno de los no violentos de cualquier partido, no contra un gobierno. Hablaré desde el corazón: el inconveniente de la Argentina es su falsa ética y nos entiende a todos”.

Poniendo como un ejemplo hechos rutinarios como prestar coimas a oficiales de policía o anticiparse en una fila, la dirigente opositora estimó que los argentinos “suponemos en la viveza criolla y en el momento en que varios llegan al poder utilizan esos permisos“.

“La República Argentina muere por carecer de conciencia ética. Habría que marchar todos juntos de forma no beligerante y no contra un gobierno, sino más bien para mudar nuestras formas de proceder, por comprender que en nuestros corazones disponemos ciertas cosas que entendemos no son adecuadas”, destacó.

En ese marco, Carrió se refirió a las demandas por el reparto de vacunas en la Localidad de Buenos Aires y defendió cerradamente al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós: “Coloco ámbas manos en el fuego por el ministro por el hecho de que es el médico que cuidó a la Argentina”, si bien de forma rápida aclaró que “se tienen que investigar las segundas y terceras líneas”.

Por otra parte, la exdiputada nacional recordó sus históricas demandas contra la corrupción del kirchnerismo y singularmente la Ruta del Dinero K, por la que Lázaro Báez y otros 22 encausados fueron condenados por lavado de dinero. “Me semeja fundamental que todos sepan la realidad: que hurtaron, lavaron y se apoderaron de la Nación”.

En ese sentido, Carrió le presagió un futuro sombrío a Cristina Kirchner: “Va a finalizar cualquier día con prisión domiciliaria pues pasará los 70 (años), pero tendrá una condena estable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.