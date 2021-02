Myriam Bregman, legisladora porteña por el Frente de Izquierda, presentó un pedido de reportes a fin de que el gobierno de Buenos Aires dé explicaciones sobre la distribución y aplicación de las vacunas. Este martes, en C5N, charló de la vacunación VIP y criticó al gobierno nacional y a Horacio Rodríguez Larreta.

“Larreta tuvo exactamente el mismo esquema de distribución que tuvo el gobierno en todo el país: lo entregó a las proyectos sociales y a las prepagas a fin de que las repartan. ¿Qué hicieron en las proyectos sociales? Vacunaron a los sindicalistas con sus familias, y lo que queda para el plantel de salud, que no se acabó de vacunar”, aseveró.

Bregman, que había denunciado que los líderes sindicales Amadeo y Emiliano Genta fueron vacunados en la localidad de Buenos Aires y había demandado que el gobierno porteño explique si había una “privatización del sistema de vacunación”, añadió: “Estos son ‘fallos con procedimiento’, por el hecho de que desde el Frente de Todos después critican a Larreta, pero si le das a fin de que reparta según su método, no me llama la atención que reparta según el método de privilegiar a la medicina privada”.

“Hay una gran bronca habitual pues la multitud está harta de los permisos, en el momento en que el plantel de salud todavía no se acabó de vacunar. De pronto hace aparición que los líderes sindicales se vacunan y sus hijos, los gobernantes públicos asimismo. Esto no puede continuar de esta forma, la próxima semana comienzan las sesiones en la Legislatura y Felipe Miguel tendrá que arrancar con su alegato dando explicaciones”, manifestó la referente de la izquierda.

Para finalizar, solicitó transparencia en relación a los vacunados: “No me deseo enterar pues es un chisme o por el hecho de que hay un carpetazo, o sea salud pública. No probablemente halla misterios en quién se vacuna y quién no. Comentan que son personal estratégico, pero ¿quién sería estratégico y con qué método? Semeja que cuánto mucho más amigo sos, mucho más te vacunan”.