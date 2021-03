Este viernes al mediodía Nacho Viale estuvo de invitado en «Los Ángeles de la Mañana«. Su presencia en el programa de Ángel de Brito se debió, principalmente, a que esta noche desde las 21.30 vuelve a la pantalla de El Trece «La Noche de Mirtha» con la conducción de Juana Viale. Pero también aprovechó la entrevista para hablar acerca de su sobrina, Ámbar de Benedictis.

La aparición de Ámbar el año pasado en la emisión donde también estuvieron presentes Marcela Tinayre y Mirtha Legrand fue uno de los hitos televisivos. La joven es hija de Juana Viale y nunca antes había sido expuesta en los medios por decisión de su madre. Sin embargo, por decisión propia, asumió la responsabilidad de mostrar su cara frente a las cámaras.

En aquella oportunidad el suceso generó gran revuelo y muchos rumores en torno a cómo tomó Juana ese momento. Según Nacho, fue ella misma quien quiso estar: «Ámbar me llamó diciéndome que quería estar. ‘Va a estar mi familia y quiero estar’, me dijo. Yo no sabía cómo hacer para que eso fuera una sorpresa para Juana. Después dijo que se arrepintió de no haberse levantado a abrazarla», señaló el productor.

La gran sorpresa es que Ámbar comenzará una pasantía en la productora de su tío: «Es una persona adulta. Ella el 30 de marzo empieza a hacer una pasantía en la productora, porque quiere aprender. Va a hacer una pasantía. En el colegio ya había hecho una en Infobae, a los 14 años. A ella le gusta». Por lo que a partir de hoy, la nieta de la diva de los almuerzos pasa a estar en el detrás de cámaras.

Sobre esa decisión, su tío agregó: «Se va a equivocar como cualquier hija. Por suerte tiene una familia que va a estar con ella cuando se equivoque para apuntalarla y también ponerle un freno», concluyó. Lo cierto es que a partir de esta noche vuelven los históricos programas pero sin la presencia de la diva. La misma Mirtha Legrand aclaró que no volverá a la televisión hasta colocarse la segunda dosis.