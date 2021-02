Marcelo Gallardo llegó a River en el año 2014 y su presencia implicó que la institución sufra una revolución nunca antes vista. Porque logró imprimir una idea de juego que se viene sosteniendo con el paso del tiempo. Además hay que sumar la obtención de una gran cantidad de títulos tanto a nivel local como en el plano internacional. Esto lleva a que su estilo de juego intente ser replicado. “Tratamos de imitarlo muchísimo”, expresó un técnico del ascenso hace unos días.

¿Quién es el dueño de las palabras? Se trata de Marcelo Vázquez, que en la pasada temporada se desempeñó como entrenador de Estudiantes de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba. Un equipo que llegó dos veces a la instancia final por el ascenso a la primera división. A razón de que en la primera oportunidad cayó derrotado por Sarmiento de Junín. En tanto que en la segunda final, no pudo vencer a Platense. Esto llevó a que la dirigencia decida prescindir de los servicios del cuerpo técnico.

«Hago un balance positivo de la campaña de Estudiantes. Tuvimos jugadores en un alto nivel, dieron todo. Solo tengo palabras de agradecimiento, siento que hemos potenciado al club y lo dejamos peleando por el ascenso», manifestó Vázquez. Y agregó el secreto que casi le da la posibilidad de dirigir en la máxima división: «En la última época he visto mucho a Gallardo. En lo nacional me gusta mucho, tratamos de imitarlo muchísimo. Lo he estudiado, analizado y lo escucho siempre».

¿Cuál es el método del Muñeco? La intención es apostar a la tenencia de la pelota, pero sin entretenerse con la posesión. Ya que le gusta ir siempre hacia adelante, si se pudo hacer un gol, el objetivo es marcar otro. Algo que muchas veces River logra con gran claridad, y en otras situaciones, como en el partido de ayer, no sabe aprovechar las acciones que se le presentan. “Los pases, vamos con los pases viejo”, enfatizó anoche Gallardo cuando sus jugadores apostaban al pelotazo para generarle peligro a Estudiantes.

Otro elemento que es muy característico de Marcelo Gallardo es que a la hora de realizar modificaciones en el equipo no le tiembla el pulso. Debido a que su idea de juego, y la Banda Roja, se encuentran por delante de los nombres. Por ejemplo, Jonatan Maidana volvió a River, y antes de cerrar su contrato, el entrenador le advirtió que comenzará desde abajo. Ya que no le va cerrar las puertas, a causa de su glorioso pasado. Pero no le puede prometer nada, si quiere ser titular se lo tiene que ganar en la semana y cuando le toque pisar el campo de juego.